Blick in die Schmöllner Heimstätte, dem größten Wohngebiet der Knopfstadt.

Stadtrat stimmt für den Entwurf des geänderten Flächennutzungsplanes. Kommen keine Einwände, kann Am Kemnitzgrund Baurecht geschaffen werden.

Stadt kommt Nahversorgung in Schmöllner Heimstätte einen Schritt näher

Schmölln. Mit dem Billigungs- und Auslegungsbeschluss über den zweiten Entwurf zur zweiten Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Schmölln ist die Kommune ihrem Ziel einen Schritt näher gekommen, in der Heimstätte als größtes Wohngebiet Schmöllns eine Nahversorgung zu etablieren. Denn diese Änderung, der am Donnerstagabend 23 von 26 anwesenden Stadtratsmitglieder diskussionslos zustimmten, ist die Grundlage, dass Wurstproduzent Wolf seinen Werksverkauf auf der freien Fläche gegenüber der Tankstelle Am Kemnitzgrund ansiedeln kann.