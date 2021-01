Stadt Schmölln rechnet mit hoher Nachfrage bei Kita-Notbetreuung

Der Kindergarten "Am Finkenweg" in Schmölln: Die Stadt Schmölln bietet 541 Betreuungsplätze, 116 Erzieherinnen sind in den städtischen Kindergärten angestellt.

Nach der Bund-Länder-Konferenz am Dienstag steht fest: Die Kindergärten bleiben bis Ende Januar 2021 weitestgehend geschlossen. Lediglich Notbetreuung wird es geben. Laut Thüringer Landesregierung soll die strenger begrenzt werden, als bisher. Doch wie streng genau, steht noch nicht fest. „Wir warten noch auf die dafür nötige Verordnung aus Erfurt“, sagt Schmöllns Bürgermeister Sven Schrade (SPD) am Mittwoch.

Welche Kinder dürfen in Notbetreuung?

Was bis dato bekannt ist, interpretiert das Stadtoberhaupt indes als sehr weit gefasst. Notbetreuung können zwar nur jene Sorgeberechtigten in Anspruch nehmen, die in einem Beruf arbeitet, der unmittelbar mit der Pandemiebewältigung verbunden ist. Aber auch jene Eltern, die mit Kündigung oder gravierenden Lohneinbußen rechnen, wenn sie für die Betreuung ihrer Kinder zu Hause bleiben, haben laut Schrade Anspruch. Dafür genüge ein Arbeitgebernachweis. Hinzu komme die Notbetreuung für all jene Kinder, bei denen das Jugendamt Kindswohlgefahr befürchtet, so sie nicht in den Kindergarten dürfen.

„Mehr wissen wir momentan nicht, wir warten auf das Formblatt. Ich hätte mir gewünscht, dass das Land klarere Vorgaben machen würde. So aber wird die Entscheidung darüber wohl wieder bei den Kommunen landen“, so Schrade.

Schmölln setz auf Flexi-Arbeitsverträge

Er rechnet damit, dass es ab 11. Januar 2021 einen hohen Bedarf an Notbetreuung in den städtischen Kindertagesstätten geben wird. Für den 7. Januar hat er eine Telefonschalt-Konferenz mit den Kita-Leitungen angesetzt, um alles Organisatorische zu besprechen. Noch in dieser Woche sollen auch die Eltern informiert werden.

Die Beschäftigten der Kindergärten werden nach Worten Schrades weiter gebraucht. „In Kurzarbeit wird keiner geschickt“, versichert das Stadtoberhaupt.

Vielmehr setzt die Stadtverwaltung Schmölln auf die so genannten Flexi-Arbeitsverträge mit dem Personal; diese ermöglichen es beispielsweise, bis zu 40 Minusstunden zu sammeln. „Eine Dauerlösung ist das allerdings nicht“, so Schrade dazu.