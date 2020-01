Stadt und Arbeiterwohlfahrt sind uneins

Das sorgte bei der jüngsten Stadtratssitzung für einige Verwunderung: Zu Beginn beantragte Bürgermeister Sven Schrade (SPD), zwei Tagesordnungspunkte zu streichen. Weil man sich mit der Arbeiterwohlfahrt (Awo) noch nicht handelseinig sei, so die Begründung. In den beiden Beschlussvorlagen ging es um Verträge zum Betrieb zweier Kindertageseinrichtungen, kombiniert mit ambulant betreuten Wohngemeinschaften.

Dirk Gersdorf, Pressesprecher der Awo Thüringen, teilte auf Anfrage mit, dass man sich sehr freuen würde, die Projekte in Schmölln und Altkirchen umzusetzen. „Letztlich ist es nun aber an der Stadt Schmölln und ihren Verantwortlichen, die dafür nötigen Entscheidungen zu treffen.“ Der Bürgermeister räumte auf Nachfrage ein, dass auch innerhalb der Verwaltung noch Abstimmungsbedarf bestehe. Einen Stichtag oder eine Frist für eine Einigung mit der Awo gebe es aber nicht. Er schätze es jedoch als unrealistisch ein, dass dieses Thema bereits zur nächsten Stadtratssitzung am 6. Februar erneut auf der Tagesordnung stehen wird.

Zeitplan auf wackeligen Füßen

„Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit ist unser Credo“, antwortet Schrade auch auf die Frage, ob der Zeitplan gehalten werden kann. Durch die Interimslösungen in Lohma und Großstöbnitz könne man ausreichend Kapazitäten vorhalten und habe auch noch ausreichend Puffer in zeitlicher Hinsicht. Geplant war ursprünglich, die beiden Neubauten bereits Ende 2021 in Betrieb zu nehmen. Der Abschluss einer Betreibervereinbarung mit der Stadt ist die Voraussetzung, damit die Awo AJS gGmbH die Baugenehmigung beantragt.

Die Einrichtung Am Kapsgraben in Schmölln sollte anfangs 100 Kindern einen Betreuungsplatz bieten. Inzwischen ist man aufgrund der aktuellen Bedarfsplanung auf 80 Plätze heruntergegangen. Der zweite Neubau neben dem Schwimmbad in Altkirchen soll bis zu 70 Kindern Platz bieten. Beide Vorhaben wurden bereits Anfang Dezember im Sozialausschuss diskutiert und erreichten jeweils nur knapp die Mehrheit.

Stadtrat Markus Bär (Bürger für Schmölln) zog auf Schrades Vorstoß hin auch den von seiner Fraktion eingebrachten Antrag zur Aufhebung eines diesbezüglichen Stadtratsbeschlusses vorerst zurück. Die Fraktion Bürger für Schmölln beantragt darin zum einen, den Standort für den Neubau Am Kapsgraben erneut zu prüfen. Die Lage am äußeren Stadtrand provoziere die Eltern zur Benutzung eines Kfz. Angesichts des vom EU-Parlament ausgerufenen Klimanotstands sei dies kein Beitrag zur Vermeidung unnötiger CO²-Emissionen.

Außerdem sei es nicht sicher, ob die geplanten Kapazitäten überhaupt benötigt würden. Zudem sehe man durch die jüngst bekannt gewordenen Korruptionsfälle bei der Awo das Vertrauen in die Seriosität des Trägers erschüttert. Es sei daher unmöglich, an dem bisher gefassten Beschluss festzuhalten, da die bislang vorliegenden Dokumente „weder Details zu Beginn und Ende der Herstellungsarbeiten, Einzelheiten zu den Kosten von Betreuung und Verpflegung der Kinder noch der Überleitung von städtischen Mitarbeitern auf den Träger enthalten“.