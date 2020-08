Stadtbibliothek Altenburg: Mobi-Hörsticks und neue Bücher

Bücherfreunde können sich über ein erweitertes Angebot in Altenburg freuen.

Altenburg. Die Stadtbibliothek in Altenburg hat mehrere Neuanschaffungen getätigt.

Hörbücher erfreuen sich großer Beliebtheit. Seit einigen Wochen kann die Altenburger Stadtbibliothek in der Lindenaustraße 14 mit einer Neuheit aufwarten.

CD-Wechseln entfällt

Zur Ausleihe bereit stehen Mobi-Hörsticks. Mit diesen Sticks kommt eine brandneue Form von Hörbüchern auf den Markt und in die Bibliotheken. Die Handhabung sei denkbar einfach. Um in den Hörgenuss zu kommen, benötigt man lediglich einen USB-Anschluss. Der USB-Stick stecke in einem kleinen Buch. Wegen der größeren Speicherkapazität entfalle das CD-Wechseln komplett. Es sei zu keinem Zeitpunkt ein Wlan- oder Internetzugang erforderlich, heißt es weiterhin.

Neue Tonie-Figuren

Die Hörsticks sind sofort und überall einsetzbar und eignen sich besonders gut für unterwegs oder zum Hören im Auto, weshalb sie so beliebt seien.

Es wurden überdies auch weitere Tonie-Figuren, also Hörspielfiguren, neue Zeitschriften für Kinder, aber auch ganz viele neue Bücher für Erwachsene und Kinder eingekauft, heißt es zudem von der Stadtbibliothek.