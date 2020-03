Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stadtbibliothek Schmölln wendet ihren Bestand

Wegen der Kontaktsperren liegt das öffentliche Leben lahm, denn fast alles ist geschlossen. Dennoch fehlt es nicht an Arbeit, die auch hinter den Kulissen weitergeführt wird, so weit es möglich ist. „Wir arbeiten auf, was liegen geblieben ist. Wischen Regale aus, misten aus, machen nebenbei Inventur und sortieren alles wieder alphabetisch“, sagt Heike Milke von der Stadtbibliothek am Schmöllner Markt.

Den „Bestand wenden“ nennt sie das. Die Pandemie ermöglicht es so, nebenbei all jene Dinge anzugehen, zu denen man sonst nicht komme. Zusätzlich unterstützen die drei Festangestellten der Stadtbibliothek noch den telefonischen Bürgerservice in der Zeit, da die Bücherei wegen der Auflagen für den Publikumsverkehr geschlossen bleiben muss. Zukunftspläne noch nicht möglich „Hinterher erstrahlt dann alles im neuen Glanz“, ist Milke sicher. Die Planungen von Lesungen und weiteren Veranstaltungen liegen jedoch vorerst auf Eis. „Wir mussten erstmal alles absagen, was für die kommenden Wochen geplant war. Wir wissen ja noch gar nicht, wann der Spuk wieder vorbei ist und wir wieder öffnen dürfen“, sagt sie. Das Abstandsgebot einzuhalten sei wegen der Größe der Bibliothek nicht schwer, versichert Milke: „Ich halte mich eher unten im Ausleihebereich auf, meine Kolleginnen verteilen sich über den Rest des Gebäudes.“ Man achte auf die Hygieneregeln, sei noch mehr als vorher auf das Händewaschen bedacht und rücke das Reinigen der Bücher und CDs stärker in den Vordergrund. Die Grundreinigung sei sowieso bereits bei allen Medien, die wieder zurückgegeben werden, eine Regel gewesen. „Jeder hat ein recht auf saubere Medien. Gerade die CDs wandern ja durch so viele Hände“, sagt Milke. Seit wann das praktiziert wird, könne sie nicht genau sagen, „aber mindestens schon seit 34 Jahren.“