Stadtforum Altenburg eröffnet Kontaktbüro

Der Vorsitzende des Stadtforums Altenburg, Johannes Schaefer, begrüßte am 25. Januar zur feierlichen Eröffnung eines forumeigenen Kontaktbüros mit Veranstaltungsraum in der Altenburger Johannisstraße 35 bis zu 100 Gäste.

Das Stadtforum setze sich für Stadtentwicklung und Denkmalschutz ein. Im Fokus der Eröffnungsveranstaltung standen Fotos mit Gebäudereihen der Johannisstraße und der Johannisvorstadt, die die Messbildstelle Dresden erstellte. In einem Nachbarraum dokumentierten Bilder der hiesigen Fotografen Dietmar und Marek Waldenburger und Jens-Paul Taubert den Wandel von Altenburger Straßenzügen wie der Teichstraße seit den 1980er-Jahren.

Marianne Waldenburger reihte die Einzelfotos der Messbildstelle Dresden im Veranstaltungsraum an den Wänden akribisch aneinander, so dass diese optisch eindrucksvoll den Gebäudebestand in Johannisstraße und Johannisvorstadt bestens widerspiegelten. Die technische Umsetzung bis hin zum Druck lag in den Händen von Kai-Uwe Hoffmann, der bereits abgerissene und zum Teil durch Neubauten ersetzte Häuser rot colorierte. Häuser, die gegenwärtig als gefährdet gelten, markierte er gelbgrün.

Die Altenburger Besucherin Andrea Rücker erzählte vor einem Foto mit einem Haus in der Johannisstraße dem Gast Gerd Jablonowski von ihren Kindheitserlebnissen: „Hier tigerten wir gern herum. Durch diese Tür stürmten wir durch die Martinsgasse hin zum Markt.“ Man spürte das große Interesse aller Teilnehmer dieser Eröffnungsveranstaltung an dieser Fotoausstellung, die vor allem bei teils alteingesessenen Altenburgern wie Kathrin Czerny, Lothar Enge, Hartmut Baum, Jürgen Forster und André Bremer schönste Erinnerungen weckte.

Für sechs Schüler vom Spalatingymnasium wurde der Besuch zur Lehrstunde. „Eine unserer Seminarfacharbeiten nimmt Bezug auf historisch wertvolle Gebäude und deren Erhaltung“, so der Elfklässler Clemens Büring.

Besucher Stefan Lußky zeigte auf das Foto mit dem Haus Nr. 16 in der Johannisvorstadt und sagte mit Blick auf seine Ehefrau Brigitte und Schwägerin Gerda: „Dieses Haus mit Wohnungen und Gewerberaum haben wir vom Vorinhaber, der Versicherungsagentur Blumstengel, erworben und wir haben in diesem Hobbyräume und eine kleine Bibliothek eingerichtet.“