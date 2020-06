Stadtführungen in Altenburg laufen wieder an

„Endlich ist es soweit“, atmet Christine Büring auf. Stadtführungen und Touren dürfen auch im Altenburger Land wieder durchgeführt werden. „Allerdings nur im Freien, aber das stört das Team von der Altenburger Tourismus GmbH überhaupt nicht“, sagt dessen Geschäftsführerin. Die Mehrzahl der Führungsangebote sind unter freien Himmel und auch die Schmecktouren sollen den neuen Anforderungen entsprechend angepasst werden.

Als die Nachricht vom Landratsamt am vergangenen Freitag eintraf, konnte gleich am Samstag eine Anfrage des Parkhotels für die öffentliche Samstagsführung positiv beantwortet werden. Stadtführerin Catrin Fritzsche war überglücklich, denn ihr hatte der Kontakt zu den auswärtigen Gästen über die lange Zeit von fast drei Monaten sehr gefehlt. So gingen dann gleich 13 Touristen mit ihr auf Stadterkundung und waren laut ihrer Beobachtung vollauf begeistert.

Anzahl der Teilnehmer eingeschränkt

Die öffentlichen Stadtführungen mit Verkostung werden bis zum Ende des Jahres am Mittwoch und Freitag um 14 Uhr und am Samstag um 11 Uhr stattfinden. „Wir würden gerne auch mit nur einem oder zwei Gästen loslaufen, aber das macht wirtschaftlich keinen Sinn“, erklärt Geschäftsführerin Christine Büring. Also gilt bis auf Weiteres, dass man sich anmelden sollte. Ab vier Personen geht es dann auch schon los, denn Büring hat sich entschlossen, die Mindestteilnehmerzahl als Corona-Bonus zu senken. Wer ganz privat gehen will, kann dies gegen einen kleinen Aufpreis auch spontan tun.

Auch Gruppenbuchungen sind wieder möglich, allerdings auf eine geringere Teilnehmerzahl von maximal 15 Personen beschränkt. Als besonders außergewöhnliche Erfahrung empfiehlt Büring die Natur-Touren, die man für Altenburg rund um den Großen Teich und für Schmölln im Stadtwald buchen kann. Ayurveda Therapeutin Eva Begoin aktiviert in zwei Stunden alle Sinne mit den Mitteln der Natur. In Arbeit ist eine „Fitte Tour“ mit Angelika Lange, der Trainerin der Energy Diamonds, ebenfalls im Freien.

Ansonsten kann man Altenburg thematisch eine, zwei oder auch drei Stunden entdecken, Radtouren mit Guide Frank Hübschmann buchen und ab Ende des Monats auch wieder auf Schmecktour in Altenburg und Schmölln gehen. Hier ist die Teilnehmerzahl auf 10 Personen reduziert.

Die Verkostungen sollen vor den Läden stattfinden, wobei die Stationen in gastronomischen Betrieben wie gewohnt ablaufen können. „Auf jeden Fall sind die Schmecktouren ein guter Einstieg – mit allen Vorsichtsmaßnahmen – wieder Spaß am Miteinander und an Spezialitäten in Altenburg und Schmölln zu finden“, so Büring.