Stadtgärtner bringen Farbtupfer nach Altenburg

Wer in diesen Tagen in der Natur unterwegs ist, sieht vermehrt Frühlingsboten. Altenburgs Stadtwirtschaft ist mit der Frühjahrsbepflanzung beschäftigt. Die Stadtgärtner wollen in den nächsten Wochen rund 2000 Frühblüher in die Erde bringen, vor allem Stiefmütterchen, Hornveilchen, Tausendschön und Tulpen. Wie in den Vorjahren auch, konzentrieren sich die Arbeiten auf repräsentative Flächen. So werden der Bereich am Skatbrunnen, vorm Theater die Schlossauffahrt, die Beete vor dem Pohlhofgebäude, dem Sitz des Standesamtes sowie die Grünfläche an der Zwickauer Straße mit Frühblühern bestückt. Auch sind die Stadtgärtnerinnen am Markt und am Kornmarkt aktiv. Ein weiterer Einsatzschwerpunkt wird die Fläche für Wildblumen sein, die im Vorjahr am Großen Teich ent-standen ist. Sie wurde vergrößert, zudem wird der Verkehrsteiler mit Lavendel-Stauden bepflanzt. Mit Stauden wird überdies die Fläche vorm Goldenen Pflug verschönert. Schließlich ist vorgesehen, die Bepflanzung am Uferweg des Pauritzer Teichs zu erneuern. Die Arbeiten sollen bis Ende April geschafft sein.

Die Kosten für die Anschaffung der Frühblüher summieren sich auf voraussichtlich 1000 Euro. Im Herbst ist die Bestückung einzelner Pflanzbereiche in der Franz-Mehring-Straße geplant.