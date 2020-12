Die Pandemie hat das Altenburger Land fest im Griff. Durch die seit Donnerstag gültige Allgemeinverfügung werden die Auflagen erneut deutlich verschärft. Schmöllns Bürgermeister Sven Schrade (SPD) gibt Auskunft, wie sich das auf die Arbeit der Stadt auswirkt.

Wie gestaltet sich die Verwaltungsarbeit unter den herrschenden Bedingungen?

Wir setzen die Allgemeinverfügung des Landratsamtes konsequent um. Außerhalb des eigenen Arbeitsplatzes müssen alle Mitarbeiter einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Besucher können das Rathaus nur noch in Einzelfällen betreten, wo es unbedingt erforderlich ist. Die Verwaltung muss arbeitsfähig bleiben, daher können wir uns keine Krankheitsfälle leisten.

Wie viele Mitarbeiter können von Zuhause aus arbeiten?

Von den rund 50 Mitarbeitern der Kernverwaltung sind etwa 20 im Homeoffice. Die anderen rund 190 Mitarbeiter der Stadt sind entweder im Betreuungsbereich oder im technischen Bereich tätig, wo das nicht möglich ist. Jedoch haben wir auch hier eine Dienstanweisung herausgegeben, die über die verschärften Bedingungen belehrt. So sind etwa auch von den Mitarbeitern des Bauhofes Masken im Auto zu tragen, sowie das regelmäßige Lüften zu beachten.

Was bedeutet die Allgemeinverfügung für den Stadtrat?

Gremiensitzungen sind weiterhin möglich, doch haben wir die Sitzungen des Technischen Ausschusses am 14. sowie des Sozialausschusses am 15. Dezember gestrichen. Der Stadtrat am 10. Dezember findet aber statt, wenn auch in einem anderen Format. So entfallen die Punkte Informationen des Bürgermeisters, Einwohnerfragestunde und Sonstiges. Nach spätestens zwei Stunden wird die Sitzung außerdem unterbrochen und am 15. Dezember fortgesetzt, falls es erforderlich sein sollte. Davon gehe ich aber aus, denn die Tagesordnung ist sehr umfangreich. Einwohner, die Fragen an uns haben, können sich weiterhin telefonisch, per E-Mail oder über den neuen Mängelmelder an uns wenden.

Es fragte: Andreas Bayer