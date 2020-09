Stadtrat tagt in Schmölln: Größter Kostenpunkt ist der Fuhrpark

Es deutete sich eine Mammutsitzung an, weil die Tagesordnung 20 Punkte umfasste. Doch der Diskussionsbedarf in der ersten Stadtratssitzung in Schmölln nach der Sommerpause war vergleichsweise gering, darum dauerte sie nur knapp zwei Stunden. Erreicht wurde dennoch einiges.