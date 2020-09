Stadtverwaltung Altenburg: Zwei Frauen nach Ausbildung übernommen

In der Stadtverwaltung Altenburg wurde zum 1. September Larissa Quellmalz als Studentin für den gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst eingestellt.

Sie absolviert ein dreijähriges duales Studium, das sich aus fachtheoretischen Abschnitten an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Gotha sowie Praktika in der Stadtverwaltung zusammensetzt und mit dem Abschluss Diplom-Verwaltungswirtin (FH) endet, heißt es in einer Mitteilung.

Erfolgreich beendet haben Celina Sabanovic und Beatrice Hertzsch ihre Ausbildungen bei der Stadtverwaltung. Celina Sabanovic besitzt nun den Abschluss als Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Archiv und Beatrice Hertzsch den Abschluss als Verwaltungsfachangestellte. Die beiden Frauen arbeiten jetzt in der Stadtverwaltung.

Oberbürgermeister André Neumann (CDU) beglückwünschte sie zum Abschluss der Ausbildung und des Absolvierens des Auswahlverfahrens.