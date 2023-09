Starkenberg: Eine neue Beschallungsanlage für den Innen- und Außenbereich

Starkenberg. Der Heimatverein Oberes Gerstenbachtal e. V. dankt dem Verein zur Förderung und Entwicklung des Altenburger Landes.

Der Heimatverein Oberes Gerstenbachtal e. V. mit Sitz in Starkenberg hat mit der Unterstützung von Mitteln aus dem Regionalbudget eine Beschallungsanlage angeschafft.

„Diese Anlage soll für Vorträge, Moderationen, Feiern und Führungen des Heimatvereins sowie für alle im Gemeindegebiet agierenden Institutionen oder Vereine wie die Freiwillige Feuerwehr, die Kirche, oder die Gemeinde im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden“, so Vereinsvorsitzender Jens Gollub. „Unser Dank geht dabei an die Regionale Aktionsgruppe „Altenburger Land“ (RAG Altenburger Land), FEAL e. V.“ Der Verein zur Förderung und Entwicklung des Altenburger Landes (FEAL) in seiner Funktion als Regionale Aktionsgruppe Altenburger Land (RAG) ist der Verein zur Förderung und Entwicklung des Landkreises und die zentrale Institution für den sogenannten Leader-Prozess in der Region für die aktuelle EU-Förderperiode 2023 bis 2027.

Das Ziel des Vereins ist es, die ländlichen Räume des Altenburger Landes zu fördern. Im Dezember 2022 wurde der FEAL e.V. vom Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft (TMIL) erneut als RAG Altenburger Land anerkannt.