Start in die neue Spielzeit

Auf den Bühnen der Region wird in den nächsten Tagen in die neue Spielzeit gestartet.

Altenburg

Das Konzert zum Tag des offenen Denkmals findet am Freitag um 19.30 Uhr in der Brüderkirche Altenburg bei freiem Eintritt statt. Zu diesem Anlass wird auch die Ehrung besonderer denkmalpflegerischer Leistungenvorgenommen und der Oberbürgermeister von Altenburg, André Neumann, sowie der Landrat Uwe Melzer (beide CDU) ergreifen das Wort.

Zum 1. Kammerkonzert am Sonntag, 13. September, 11 Uhr im Theaterzelt Altenburg treten die Musiker der Dualen Orchesterakademie Thüringen mit einem selbst konzipierten Programm auf. Es erklingt unter anderem Brahms, Koshinskis und Koppels sowie Mendelssohn Bartholdy.

Gera

Der Beginn der neuen Spielzeit wird traditionell mit einer Eröffnungsgala gefeiert. Weil die Vorstellungen im Theater Gera am Samstag um 19.30 und am Sonntag um 18 Uhr bereits ausverkauft sind, gibt es eine Zusatzveranstaltung am Sonntag um 14.30 Uhr.

Künstler aller fünf Sparten präsentieren Ausschnitte aus Gioacchino Rossinis „Der Barbier von Sevilla“, Albert Lorzings „Der Wildschütz“, Gustav Mahlers „Das Lied von der Erde“, Dorit Linkes „Jenseits der blauen Grenze“, Stephen Trasks „Hedwig and the Angry Inch“, Gian Carlo Menottis „Das Telefon oder Die Liebe zu dritt“, Nils Christes „Sync“ aus dem Ballett „Impulse“, Mischa Spolianskys „Lila Lied“ aus „Liebe macht frei“ sowie Gerd Natschinskis „Mein Freund Bunbury“.

Das Kabarett-Programm „Pudels Kern…“ mit Sabine Schramm hat am 12. September um 19.30 Uhr Premiere im Puppentheater Gera; eine weitere Vorstellung findet am Sonntag um 19.30 Uhr statt.

Infos und Karten in den Theaterkassen, telefonisch unter 0365/8 27 91 05 (Gera) beziehungsweise 03447/58 51 60 (Altenburg) sowie online unter www.theater-altenburg-gera.de.

Wegen der erforderlichen Erfassung von Kontaktdaten ist derzeit kein Kartenverkauf über externe Vorverkaufsstellen möglich.