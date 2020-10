Statt Geschenken gibt es Spendenscheck von Dietzel Hydraulik

Bei Dietzel Hydraulik aus Beerwalde ist es Tradition geworden, auf das Versenden von Kundenpräsenten zur Weihnachtszeit zu verzichten. Mit diesem Budget werden stattdessen Vereine der Region unterstützt, die sich für Kinder und Jugendliche engagieren.

„Dabei setzen wir auf die Vorschläge unserer Mitarbeiter“, so Geschäftsführer Robert Schwedler. Einer der 24 eingereichten Vorschläge fiel diesmal auf die Sparte Handball des Post SV Gera.

Aktuell zählt der Verein 180 aktive Mitglieder in diesem Bereich, davon 100 Kinder. „Wir müssen ständig am Ball bleiben. Nicht nur am Spielball während des Trainings- und Spielbetriebes, sondern auch am Ball, um neue Mitglieder, Trainer, Förderer und Sponsoren zu gewinnen“, erzählt Rolf Häseler, Vereinsverantwortlicher für die Sparte Handball.

Bereits Anfang des Jahres 2020 hat Dietzel Hydraulik dem Verein eine Spende in Höhe von 500 Euro zukommen lassen. Aber bedingt durch die Corona-Pandemie konnten sich Verein und Unternehmen leider erst jetzt persönlich kennenlernen. Der Post SV Gera hatte seinen Spielbetrieb für mehrere Monate bis vor kurzem aussetzen und ein Hygienekonzept erarbeiten müssen.

Nun kann aber seit einiger Zeit wieder fleißig trainiert werden. Die Spende wurde in der Zwischenzeit für neue Trikots der E-Jugend eingesetzt. Die Kinder trainieren zwei Mal pro Woche und der Verein ist froh, dass aus vielen ehemaligen Spielern ehrenamtliche Trainer geworden sind, welche sich mit viel Herzblut um die Kinder und Jugendlichen kümmern.

Stolz berichtet Häseler zum Abschluss: „Unsere erste Männermannschaft ist erst kürzlich in die Thüringenliga aufgestiegen und wir hoffen, dass wir durch unser Kinder- und Jugendtraining noch viele weitere Mannschaften dort hin begleiten können.“