Stellvertretende Museumschefin erhält Lindenau-Medaille

Zum Verbandstag des Museumsverbandes Thüringen am 17. September wurde Sabine Hofmann, die stellvertretende Direktorin des Lindenau-Museums Altenburg, mit der Bernhard-von-Lindenau-Medaille ausgezeichnet.

Langjähriges Engagement gewürdigt

Mit der Auszeichnung würdigt der Verband das langjährige Engagement Sabine Hofmanns im Thüringer Museumswesen, insbesondere im Altenburger Land. Die Entscheidung zur Auszeichnung Hofmanns ist nach einstimmigem Votum des Vorstandes des Museumsverbandes gefallen.

Die Lindenau-Medaille wird seit 25 Jahren verliehen und ist die höchste Auszeichnung des Museumsverbandes Thüringen. Roland Krischke, Direktor des Lindenau-Museums Altenburg, in seiner Laudatio auf Sabine Hofmann: „Die Entwicklung der Kultur im Altenburger Land ist in den letzten Jahrzehnten ohne Frau Hofmann kaum vorstellbar. In leitender oder unterstützender Funktion hat sie viele wegweisende Entscheidungen mit vorbereitet. Ihre große Erfahrung im Museumswesen hat sie über einige Jahre zusätzlich im Vorstand des Museumsverbandes eingebracht, für den sie auch in Arbeitskreisen tätig war und ist.“