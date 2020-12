Stern in Gößnitz als Zeichen der Hoffnung in Gößnitz

Der FSV Gößnitz setzt mit einem Herrnhuter Stern ein Zeichen der Hoffnung in Corona-Zeiten.

Gößnitz. FSV Gößnitz will mit seiner Aktion im Corona-Jahr nicht nur den Sportlern Mut machen.

Corona hat in diesem Jahr auch den Amateursport gefoult. Der FSV Gößnitz ist einer der Vereine, die von den Einschränkungen des Spiel- und Trainingsbetriebs betroffen sind. „Als Vorstand machen wir uns natürlich viele Gedanken, wie es unseren kleinen und großen Sportlern geht, wie wir in Kontakt bleiben können, um die Bindung zu unserem Verein nicht zu verlieren. Vielen, um nicht zu sagen allen, fehlen die regelmäßigen Trainingseinheiten, der Spielbetrieb und nicht zuletzt die sozialen Kontakte“, so der stellvertretende Vereinschef Uwe Schiffter.