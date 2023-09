Stifterfiguren an der Stadtkirche in Schmölln werden enthüllt

Schmölln. Am Sonntag wird in Schmölln Erntedankfest gefeiert. Höhepunkt ist die Enthüllung der sanierten Figuren an der Südfassade.

Eingeladen wird zu einem besonderen Erntedankfest am Sonntag, 24. September, um 14 Uhr in der Stadtkirche Sankt Nicolai mit Ehrenamtsehrung und Enthüllen der Stifterfiguren.

Es hat eine gute Tradition, dass mit dem Erntedankfest im Herbst danke gesagt wird für all das, was in unseren Gärten, auf den Feldern, Bäumen und Sträuchern gewachsen ist. Seit vielen Jahrzehnten haben die Schmöllner eine Partnerschaft mit der diakonischen Einrichtung Haus Carolinenfeld in Greiz-Obergrochlitz, die die mitgebrachten Erntegaben am Montag abholen und für die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen verwenden, die in dieser Einrichtung betreut, gefördert und gepflegt werden. Die Erntegaben können am Sonnabend in der Zeit von 9 bis 11 Uhr in der Kirche abgegeben werden.

Mit dem Erntedankfest wollen die Gläubigen zugleich im Gemeindekirchenrat danke sagen für die vielen ehrenamtlichen Helfer in der Kirchgemeinde. Sie sind es, die die Kirchgemeinde mit Leben erfüllen.

Nach dem Festgottesdienst sollen an diesem Tag die zwei verhüllten Stifterfiguren an der Südfassade der Stadtkirche enthüllt werden. Damit ist die umfangreiche Restaurierung der Stadtkirche Sankt Nicolai abgeschlossen.