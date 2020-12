„Stille Nacht“ wird diesmal vor dem Lehmbackofen gespielt

Nöbdenitz. „In diesem Advent ist alles etwas anders“, formuliert es Wolfgang Göthe. So dürfen zwar religiöse Zusammenkünfte abgehalten werden, das bunte Rahmenprogramm Aber nicht. Darunter fallen Adventskonzerte, das Weihnachtsprogramm der Regelschüler oder das gemeinsame Backen von Plätzchen und Stollen.

Doch die Kirchenältesten in Nöbdenitz haben sich überlegt, wie Christvesper und Krippenspiel unter diesen außergewöhnlichen Bedingungen dennoch ablaufen können. Weil wie in jedem Jahr an Heilig Abend zahlreiche Besucher in den Kirchen erwartet werden, soll es nur eine Christvesper für alle Dörfer geben. Diese wird im Pfarrhof in Nöbdenitz im Freien abgehalten. Um 16 Uhr beginnt das Krippenspiel, mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen auf der Bühne. Das sei sonst nur zu erleben, wenn man alle drei Krippenspiele besucht, so Göthe. Diesmal muss alles komprimiert werden.

Bisher keine Bläser gefunden

Dabei müsse durchaus improvisiert werden, denn proben dürfe man nicht. „Es werden nur ein oder zwei Erwachsene sprechen, das übrige wird ein bewegtes Bild“, so Wolfgang Göthe. In einem 3 mal 2,5 Meter großen Rahmen werden Motive dargestellt, aus den Lautsprechern tönt eine Beschreibung der Szene. Um 17 Uhr werden die Weihnachtsbraten, welche die Gäste in ihren eigenen Gefäßen mitbringen können, in den Lehmbackofen geschoben. Das funktioniere sehr gut, so Göthes Erfahrung. Zwei Stunden später, wenn die Festtagsbraten fertig sind, wird am Backofen bei romantischer Beleuchtung und festlicher Bläsermusik die Weihnachtsgeschichte gelesen.

„Allerdings sind unsere Anfragen an Bläser bisher ins Leere gegangen. Vermutlich wird die Musik aus der Konserve kommen“, sagt der Kirchenälteste. Wer Interesse hat, kann sich also noch bei der Kirchgemeinde melden. Auch wer seinem Braten einen Platz im Backofen sichern möchte, ist mit vorheriger Anmeldung gut beraten.