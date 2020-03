Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stipendien für Gründungswillige in Altenburg

Was wäre, wenn sich eine gute Idee, die einem schon ewig durch den Kopf geht, selbstständig macht und ein Eigenleben entwickelt? Das will die Stadtmensch-Initiative, unterstützt von der Kulturhanse aus Erfurt, in ihrem Gründerlabor „Ahoj Altenburg“ herausfinden und ruft darum Einzelpersonen sowie Teams dazu auf, sich bis zum 5. April für das „Jetzt aber!“-Stipendium zu bewerben.

Es bietet den insgesamt sechs Geförderten die Möglichkeit, in den Räumen des OpenLab in der Altenburger Moritzstraße intensiv an ihrer Geschäftsidee zu arbeiten. Im Laufe von einem Jahr kann eingehend geprüft werden, ob sich daraus ein tragfähiges Modell entwickeln ließe, mit dem man als Unternehmer Geld verdienen könnte. Dabei werden die Stipendiaten von Experten begleitet, die sie in Einzelgesprächen oder mit themenspezifischen Workshops rund ums Gründen unterstützen.

Gründerkultur soll nachhaltig werden

Was nicht bedeutet, dass sich nur bewerben darf, wer bereit ist, das alte Leben komplett über den Haufen zu werfen, wie Stadtmensch Susann Seifert erklärt: „Ahoj Altenburg bietet vielmehr den passenden Rahmen, gute Ideen auf den Prüfstand zu stellen und weiterzuentwickeln.“ Dafür müsse niemand direkt seinen Job kündigen, sondern „nur“ einen größeren Teil seiner Freizeit künftig in der Moritzstraße verbringen wollen, merkt sie an.

Anders als der Ideenaufruf #selbermachen, der eher auf kurzfristige Impulse abzielte, werfe „Ahoj Altenburg“ vor allem die Aspekte „Nachhaltigkeit“ und „langfristige Perspektive“ in die Waagschale. „Wir wollen Altenburg dauerhaft verändern und eine neue Gründerkultur in unserer Stadt fördern“, betont Anja Fehre, die Projektkoordinatorin der Stadtmensch Initiative. Gefördert von der Drosos Stiftung, die beispielsweise auch die im gesamten Bundesgebiet verbreiteten Social Impact Labs finanziell unterstützt, ist die Förderung der zukünftigen „Jetzt aber!“Stipendiaten eine rein ideelle.

Weiterführende Informationen zum Stipendium finden sich auf der Website: www.stadtmensch-altenburg.org