Nach dem Krankenhausaufenthalt ist mitunter eine Kurzzeitpflege nötig. Ein solcher Platz ist aber nicht immer so schnell frei.

Strafgeld in sechsstelliger Höhe befürchtet

Seit 1. Januar können Krankenhäuser zu Strafzahlungen verdonnert werden. Dass dadurch das Klinikum Altenburger Land in die roten Zahlen rutscht, kann Geschäftsführerin Gundula Werner nicht ausschließen, wie sie auf Nachfrage sagt. „Wir hoffen aber, dass es nicht so wird“, so Werner, die von einem sechsstelligen Betrag ausgeht, den das Krankenhaus zusätzlich zahlen muss.

Mindestens300 Euro Strafe Die Klinikchefin erklärt, was es mit dem neuen Gesetz auf sich hat. „Der Medizinische Dienst prüft Fälle. Wenn etwas medizinisch nicht notwendig war, aber abgerechnet wurde, kürzt er die Rechnung. So war es bislang. Künftig kommt aber noch eine Strafzahlung dazu.“ Deren Höhe ist zehn Prozent des Betrags, um den die Rechnung gekürzt wurde, mindestens aber 300 Euro. Gundula Werner, Geschäftsführerin des Klinikums Altenburger Land. Foto: Katja Grieser Warum rechnen Krankenhäuser etwas ab, das medizinisch nicht notwendig ist, wollten wir von Werner wissen. Ein Beispiel: Ein Senior ist nach einem Krankenhausaufenthalt auf Kurzzeitpflege oder geriatrische Anschlussheilbehandlung angewiesen. Doch nicht immer ist ein solcher Platz sofort frei. Aufgrund seines Gesundheitszustands sei es jedoch unverantwortlich, den Patient nach Hause zu schicken. Also wird er weiter versorgt, bleibt also in der Klinik, wofür die dann bestraft wird. Höchstens 12,5 Prozent dürfen geprüft werden Die Prüfquote wurde mit dem neuen Gesetz beschränkt, höchstens 12,5 Prozent der Rechnungen dürfen genauer unter die Lupe genommen werden. „Es wird nach Aktenlage geprüft. Der Patient ist da längst weg“, erläutert Gundula Werner. Jährlich 11,4 Prozent der Rechnungen des Klinikums Altenburger Land sind in der Vergangenheit genauer untersucht worden, in 56 Prozent der geprüften Fälle habe es nichts zu beanstanden gegeben. Im hiesigen Klinikum werden pro Jahr rund 19.000 Patienten stationär behandelt. Noch sei der Medizinische Dienst damit beschäftigt, alte Fälle zu prüfen, bei denen die Neuregelung nicht greift. Da das Verfahren sehr aufwändig sei, dauere eine Prüfung auch immer eine Weile. Wie die Gesetzesänderung und die Strafzahlungen umgesetzt werden, wisse derzeit noch keiner – auch nicht, wie man sie kompensieren kann. Gundula Werner hofft aber sehr, dass die neuen Regeln überhaupt nicht erst zur Anwendung kommen. „Bundesweit wehren sich die Krankenhäuser gegen das Gesetz, es betrifft ja alle gleich“, sagt sie. Es hat bereits eine von der Deutschen Krankenhausgesellschaft initiierte Anzeigenkampagne gegeben. Zudem sei geplant, mit Bundestagsabgeordneten zu sprechen und auf die Probleme, die das Gesetz mit sich bringt, aufmerksam zu machen.