Straße im Altenburger Land über mehrere Kilometer bis zu 30 Zentimeter hoch verschmutzt

Wintersdorf. Die Straße musste in der Nacht bis zum Mittwoch voll gesperrt werden. Der Verursacher wurde inzwischen gefunden und der Grund ist geklärt.

In der Nacht zu Mittwoch gegen 1.50 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung über eine stark verschmutzte Fahrbahn der Straße zwischen Wintersdorf und Schnauderhainichen im Altenburger Land. Die Verschmutzungen waren fast 30 cm hoch und erstreckten sich über angrenzende Orte bis nach Sachsen.

Das Verursacherfahrzeug konnte die Polizei inzwischen identifizieren: Es handelte sich um einen Sattelauflieger, welcher Zuckerrübensilage geladen hatte, aber die Ladeklappe nicht verschlossen hatte. Der 40 Tonner verlor in der Folge gut die Hälfte der Ladung auf der gesamten Fahrstrecke. Der Fahrer konnte ermittelt werden. Der Fahrer war laut Polizei augenscheinlich erheblich alkoholisiert. Die Reinigungsarbeiten sind derzeit noch voll im Gange und werden auch noch bis in die Vormittagsstunden andauern. Aufgrund dieser Reinigungsarbeiten sind Teile der Straße um Wintersdorf voll gesperrt.

VW rollt gegen Hausfassade

Ein in der Burgstraße abgestellter VW Touran machte sich Dienstagnachmittag selbstständig. Gegen 15:15 Uhr rollte er los und stieß gegen die Fassade eines Hauses in Altenburg. Zum Glück wurde niemand verletzt. Allerdings entstand am Auto und an der Hauswand Sachschaden. Vermutlich war das Fahrzeug nicht ausreichen gegen ein Wegrollen gesichert.

