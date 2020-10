Straußenfarmer in Hartha trotzen Corona

Die Corona-Pandemie ging an der Straußenfarm Hartha nicht spurlos vorüber. Bis zum 16. März dieses Jahres waren die Terminbücher so voll wie noch nie, erzählt Inhaber Bertram Burkhardt. Mit dem Lockdown traf es den Familienbetrieb wie jede andere gastronomische Einrichtung dann aber auch. Ostern, Pfingsten und Hoffeste fielen aus, Reisegruppen und Einzelgäste blieben weg. Den Neustart vollzog die Farm Mitte August.

Die Hände in den Schoß legten die Burkhardts trotz Zwangspause nicht. Die Familie investierte rund 100.000 Euro in ihre Farm mit eigener Metzgerei, Hofladen und Event-Gastronomie. 50.000 Euro Fördergeld aus dem Leader-Programm, das Projekte im ländlichen Raum unterstützt, konnte sie dafür in Anspruch nehmen.

Im erweiterten Schlachthaus gibt es jetzt jede Menge Platz für Lagerung, Reife und Verpackung der Produkte. Foto: Jana Borath

Dafür wurde des Schlachthaus erweitert. Nicht, um seine Kapazität zu erhöhen, sondern um die Qualität der hauseigenen Produkte zu sichern. Eine Strecke für Lagerung, Reife und Verpackung der Produkte kam hinzu. Bis dato musste für die einzelnen Prozesse im Schlachthaus umgeräumt werden. Das fällt jetzt weg. Die Arbeitsprozesse laufen effektiver.

Investiert wurde außerdem in eine neue Heizung. Die Farm stellt von Öl auf Gas um. Wegen des neuen Anschlusses an die zentrale Trinkwasserversorgung im Ort musste ohnehin geschachtet werden. „Die Gelegenheit packten wir sozusagen beim Schopfe", berichtet Burkhardt. Mit der Wasserleitung wurden zugleich Gas und Strom für die Farm neu verlegt.

Ebenfalls neu sind zwei Toilettenbereiche im Hof. Womit die Burkhardts nun auch barrierefreie und behindertengerechte Sanitäranlagen vorweisen können. Alle Aufgaben sind nun abgehakt, aktuell laufen noch kleinere Restarbeiten.

Bis zu 40 Tiere werden im Jahr geschlachtet

Auf der Straußenfarm, die am Samstag, 10. Oktober, ihr zehnjähriges Bestehen hat, leben zwischen 50 bis 55 Tiere, die auch für reichlich Nachwuchs sorgen. Die letzten Jungen in diesem Jahr schlüpften im August und tummeln sich derzeit recht fröhlich auf dem weitläufigen Gelände. Zwischen 30 bis 40 Tiere pro Jahr werden auf der Farm geschlachtet. Die Produkte bieten die Burkhardts in ihrem Hofladen an, in Märkten der unmittelbaren Region oder auf Festen und größeren Regionalmärkten.

Ihre Veranstaltungen wollen die Straußenfarmer nun wieder hochfahren. Aktuell feilen sie beispielsweise am Hygienekonzept für den traditionellen Weihnachtsmarkt. Die Nachfrage seitens der Händler ist laut Bertram Burkhardt riesig wie noch nie. Am 29. November soll der Weihnachtsmarkt stattfinden. Im Januar will die Familie dann ihren Veranstaltungskalender für 2021 präsentieren.