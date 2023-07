Am 20. Juli haben die Mitarbeiter der Kaufland-Märkte in Gera gestreikt.

Streik am Freitag bei Kaufland in Altenburg

Altenburg. Am Freitag, 28. Juli, treffen sich die Beschäftigten ab 8.30 Uhr zur Streikkundgebung. Vor einigen Tagen war auch die dritte Verhandlungsrunde gescheitert.

Nach drei gescheiterten Verhandlungsterminen in der Entgelt-Tarifrunde des Einzel- und Versandhandels in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gehen auch in dieser Woche die Streiks im Thüringer Einzelhandel weiter.

„In zwei Jahren der Pandemie und einer Phase rasanter Preissteigerungen haben die Einzelhandelsunternehmen Kasse gemacht. Für die Beschäftigten, die diese Umsätze erwirtschaftet haben, soll es aber auch nach der dritten Verhandlungsrunde nur weitere Jahre des Reallohnverlustes geben. Es reicht“, so Matthias Adorf, Gewerkschaftssekretär bei ver.di Thüringen für den Fachbereich Handel.

Am 18. Juli endete die dritte Verhandlungsrunde in der Tarifauseinandersetzung des Einzel- und Versandhandels Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ergebnislos. Die Gewerkschaft Verdi fordert für die Beschäftigten unter anderem 2,50 Euro mehr Lohn und Gehalt pro Stunde, was einer Anhebung des Eckgehalts um circa 15 Prozent entspricht. Die Laufzeit soll zwölf Monate betragen. Die Arbeitgeber bieten Erhöhungen im Umfang von 8,4 Prozent an – gestreckt auf zwei Jahre. „Wir stellen die Streiks erst ein, wenn der Arbeitgeberverband ein wertschätzendes, verhandelbares Angebot unterbreitet“, so Adorf.

Die Beschäftigten treffen sich am Freitag, 28. Juli, ab 8.30 Uhr vor dem Kaufland in Altenburg in der Käthe-Kollwitz-Straße zur Streikkundgebung.