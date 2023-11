Schmölln. Die Medikamentenknappheit wird immer dramatischer. Darum streiken die Apotheken im Altenburger Land am 29. November.

Durch die niedrigen Temperaturen derzeit läuft das Immunsystem der Menschen im Altenburger Land wieder auf Hochtouren. Beim Gang in die Apotheke, weil man beispielsweise eine Erkältung lindern möchte, finden sich jedoch häufig leere Regale und man muss zwangsläufig auf Alternativen zurückgreifen.

Spezifische Medikamente im Altenburger Land oft nur schwer erhältlich

„Der Medikamentenmangel besteht nach wie vor in sehr hohem Maß. Unsere Liste umfasst zur Zeit circa 300 Artikel. Bundesweit dürfte diese noch wesentlich länger sein. Die Nicht-Lieferbarkeit geht quer durch das gesamte Arzneimittelspektrum“, klärt Lutz Gebert, Inhaber der Schmöllner Osterland-Apotheke sowie der Neuen Apotheke in Altenburg, über den aktuellen Zustand in Apotheken auf. „Unser größtes Problem sind nach wie vor die modernen Antidiabetika, wie Ozempic, Trulicity oder Victoza, da es hier keine Ersatzpräparate gibt. Auch andere Lieferdefekte können für einzelne Patienten sehr schwerwiegend sein.“

Die Gründe für den Medikamentenmangel sind für den Apotheker sehr vielfältig: „In der Hauptsache liegt es aber an der Globalisierung und am zu niedrigen Erstattungspreis für den Hersteller. Meiner Meinung nach muss endlich gehandelt werden, um die Arzneimittelproduktion wieder nach Deutschland oder zumindest nach Europa zu holen.“

Nicht alle haben im Altenburger Land Verständnis für den Medikamentenmangel

Ist ein gewünschtes Medikament dann tatsächlich nicht vorrätig, reagieren die Kunden und Kundinnen auch sehr ungleich. „Unsere Patienten und Patientinnen reagieren natürlich immer unterschiedlich.“, so Gebert. „Viele Patienten wissen ja inzwischen um die Schwierigkeiten und haben kein Verständnis für das eigentliche Problem, aber Verständnis für unsere Bemühungen. Natürlich gibt es aber auch Patienten, die bei Nicht-Vorrätigkeit stark verärgert sind und dann teilweise auch politische Ursachen sehen.“

Apotheken im Altenburger Land versuchen ihr Bestes bei miserabler Vergütung

Und noch eine Sache liegt Lutz Gebert auf dem Herzen, sie zu betonen: „Durch das Engagement der Apotheken werden die Probleme gar nicht in vollem Umfang sichtbar. Allerdings erfolgt dafür nur eine miserable oder gar keine Vergütung.“

Die Schuld für die Medikamentenengpässe sieht der Apotheker vorwiegend bei der Politik des Landes: „Die Politik hat sich nach wie vor nicht bewegt und ist auf die bekannten Forderungen in keiner Form eingegangen. Die besondere Grundvergütung ist seit 2009 unverändert, bei extrem gestiegenen Kosten, das dürfte bekannt sein. Da die Arzneimittelpreise gedeckelt sind und wir sogar seit Februar einen erhöhten Betrag an die Krankenkasse zurückführen müssen, sind inzwischen 10 Prozent der deutschen Apotheken in den roten Zahlen, weitere 15 Prozent arbeiten unter der Wirtschaftlichkeitsgrenze. Jeden Tag schließt in Deutschland eine Apotheke für immer.“

Apotheken-Personalmarkt im Altenburger Land nahezu komplett leer gefegt

Um die aktuelle Situation in den Apotheken noch genauer zu erläutern, informiert Lutz Gebert weiter: „Der Personalmarkt ist leer gefegt und beim Arzneimittelnachschub sieht es zur Zeit wieder dramatisch aus. Dazu kommen dann noch die irrwitzigen Reformideen von Minister Lauterbach, diese würden das jetzt noch einigermaßen funktionierende System komplett zerstören.“

Streik am 29. November für bessere Verhältnisse in Apotheken

Am Mittwoch, dem 29. November, protestieren die Apotheker und Apothekerinnen in der Region aufgrund der beschriebenen mangelhaften Situation in Dresden. Aus diesem Grund bleiben die Apotheken im Altenburger Land dann an diesem Tag ab mittags geschlossen. Auf den aushängenden Zetteln sind zudem die Gründe für den Streik aufgelistet: Die Apotheken der Region protestieren gegen anhaltende Lieferengpässe, für ein Minimum an Wertschätzung und die Anerkennung der Arbeit durch die Politik, für ortsnahe Notfallversorgung an Feiertagen und in den Nächten, für die spezialisierte und individuelle Versorgung der Kinder und für die Sicherung der Arbeitsplätze der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Apotheken im Altenburger Land. „Die Apotheken des Altenburger Landes beteiligen sich am Streik, es muss sich einiges ändern. Notdienst haben an diesem Tag die Schloss Apotheke Schmölln, die Kloster-Apotheke Altenburg und die Apotheke am Löwen in Lucka“, informiert Apotheker Gebert.