Streik vorm Altenburger Kaufland

Die Mitarbeiter der Kaufland-Filialen aus Ostthüringen sind nach Altenburg zur Unterstützung ihrer Altenburger Kollegen gekommen. Bestreikt wurde die Filiale in der Käthe-Kollwitz-Straße. Das Banner der Streikenden wird hier gerade am Geländer in Richtung Straße befestigt. Plakate weisen auf die Gründe des Arbeitskampfes hin