Streit in Gößnitz nach geplatzter Investition von VW

Beinahe hätte die Stadt Gößnitz einen ganz dicken Fisch für ihren Nörditzer Teil des Industrieverbundstandortes Schmölln/Gößnitz an Land gezogen. Die Pleißestadt war ins Ausschreibungsfinale gekommen für eine Investition von Volkswagen.

Doch der Autobauer entschied sich für den gemeinsamen Gewerbepark Meerane/Crimmitschau, der es als Mitbewerber ebenfalls in die Endrunde des Auswahlverfahrens geschafft hatte. Dort errichtet VW jetzt sein viertes Werk im Freistaat Sachsen. Das Investitionsvolumen beträgt 40 Millionen Euro.

Nicht wegen dieser Niederlage erntete der Gößnitzer Bürgermeister Wolfgang Scholz (Initiative Städtebund) jetzt harsche Kritik in der jüngsten Stadtratssitzung. Ihm wurde stattdessen vorgeworfen, die Stadträte in den Vergabeprozess nicht mit einbezogen zu haben.

Stadträte kritisieren Verschwiegenheit

„Man hätte uns Stadtratsmitglieder doch mal im nicht öffentlichen Teil darüber informieren können“, kritisierte Michael Schwab von der Bürgerinitiative (BI) '89. Dass sich VW für Gößnitz als Standort interessiert habe, habe man aus einer westsächsischen Zeitung erfahren müssen. Für Schwab sei klar, dass aufgrund dieser Geheimhaltung die gesamten Instrumente der Wirtschaftsförderung der Stadt Gößnitz, des Landkreises Altenburger Land und des Landes Thüringen so nicht angewendet werden konnten. Es sei vor allem schade für die Gößnitzer Wirtschaft.

Scholz reagierte gereizt auf die Vorwürfe: „Wenn ein potenzieller Investor um hundertprozentige Diskretion bittet, dann muss ich das akzeptieren und gehe dementsprechend an die Sache ran“, begründete er seine Verschwiegenheit. Dafür habe er sich auch beim Wirtschaftsförderer des Kreises, Michael Apel, rückversichert.

Windkraftanlagen sind keine Alternative

Scholz bedauert ebenfalls, dass die Ansiedlung des Autobauers auf der Fläche in Nörditz nicht geklappt hat. „Wir waren in der Endrunde. So weit vorn waren wir noch nie mit Nörditz.“ Er setze nach wie vor große Hoffnungen in das Areal vor den Toren der Pleißestadt. Das bleibe aktuell, da es sonst keine großen zusammenhängenden Gewerbeflächen mehr in der Region gebe, die frei wären. Der Verkaufspreis von fünf Euro pro Quadratmeter sei ein Zugpferd.

Uwe Küchler (CDU) unterbreitete in der Stadtratssitzung einen Alternativvorschlag, um endlich Leben auf die Nörditzer Fläche des Industrieverbundstandortes zu bringen. Ob man sie für den Bau von Windkraftanlagen zur Verfügung stellen könne, fragte er. Zumal die Bundesregierung anstrebe, Städte und Gemeinden an den Gewinnen der Anlagen zu beteiligen. Diesem Vorschlag erteilte Scholz eine Absage, da für das Areal eine Fördermittelbindung bestünde und diese Windkraft- sowie Photovoltaikanlagen ausschließe. „Es gibt eine Richtlinie dafür, darin ist alles ganz genau geregelt“, betonte Scholz.

Seit März baut Volkswagen ein viertes Werk im gemeinsamen Gewerbepark Meerane/Crimmitschau und damit im Dreieck A4/B93. Das Investitionsvolumen beträgt rund 40 Millionen Euro. Geplant ist eine 25.000 Quadratmeter große Halle auf dem Baufeld B 5 – neben der VW Service GmbH, einer Tochter von VW Braunschweig.

Eine Erweiterung um 10.000 Quadratmeter ist außerdem geplant. Insgesamt 170 Mitarbeiter sollen dort ab November Akkus für die neuen E-Mobile von Volkswagen fertigen. Zudem ist das Werk für die Produktion und Logistik aller Autoteile nach Zwickau zuständig, die nicht von Premium-Zulieferern kommen.

Bislang zählt VW in Sachsen drei Werke. Dazu gehören Zwickau, Chemnitz sowie Dresden. Meerane/Crimmitschau wird das vierte Werk und soll die VW-Mitarbeiterzahl auf 10.000 steigen lassen.

Projektentwickler MetaWerk, größtes Unternehmen seiner Art in Ostdeutschland, hatte den VW-Deal eingefädelt, das Gelände für das Unternehmen passgenau zubereitet.