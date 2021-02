Die Studentin Jasmin Klopfer, gebürtig aus Schmölln, berichtete aus ihrem Studentenalltag in Coronazeiten.

Studium in Corona-Zeiten: Studenten vermissen Kommilitonen

Neben Kindergartenkindern und Schülern erleben auch Studenten einen ungewöhnlichen Corona-bedingten Alltag. An Hochschulen mehrten sich jüngst Hilferufe von Studenten, die sich von ihren Hochschulen allein gelassen und zu wenig informiert fühlen. Was können Studenten aus ihrem Alltag berichten? Corona-Blog: Britische Corona-Variante im Saale-Orla-Kreis – Ramelow kündigt Stufenplan für Thüringen an