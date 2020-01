Gößnitz. Nachrücker André Barth übernimmt für Bürgerinitiative Aufgaben in Gremien des Stadtrates.

Stühlerücken im Gößnitzer Stadtrat

Einen Wechsel gibt es an der Fraktionsspitze der Bürgerinitiative ’89 (BI ‘89) im Gößnitzer Stadtrat. Michael Schwab übernimmt den Posten des Fraktionschefs und löst damit Mike Köhler ab. Er fungiert künftig als Stellvertreter Schwabs. Darüber informierte die Fraktion in der jüngsten Sitzung des Gößnitzer Stadtrates am Mittwoch, 29. Januar 2020.

Neu besetzt wurden während dieser Zusammenkunft außerdem je ein Posten im Haupt- und Finanzausschuss des Stadtrates, im Bau-, Grundstücks- und Umweltausschuss sowie im Zweckverband Wasserver- und Abwasserentsorgung „Altenburger Land“ (ZAL). Grund für das Stühlerücken ist, dass Ulrike Helbig von der BI ‘89 im Dezember 2019 ihr Mandat im Gößnitzer Stadtrat aus persönlichen Gründen niedergelegt hat. Für sie rückte André Barth nach. Beschlossen wurde am Mittwoch, das André Barth als stellvertretendes Mitglied für die BI ‘89 in den Haupt- und Finanzausschuss aufrückt. Im Bau-, Grundstücks- und Umweltausschuss sind für die BI jetzt Mike Köhler und als sein Stellvertreter André Barth Mitglieder. Jens Noga, berufener Bürger der BI ‘89, wurde einstimmig als Verbandsrat für den ZAL bestellt. Sein Stellvertreter ist ab sofort André Barth. Diese Neubesetzungen wurden mit 14 Ja-Stimmen vom Gößnitzer Stadtrat einstimmig befürwortet.