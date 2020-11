Altenburg: Suchtberatung ist so wertvoll wie unterfinanziert

In Thüringen gibt es 49 Suchtberatungsstellen inklusive Außenstellen flächendeckend in jedem Landkreis und in jeder kreisfreien Stadt. Die Mitarbeiter erreichen über 10.000 suchtkranke Personen, Angehörige und interessierte Menschen jedes Jahr.

Prävention an Schulen

Neben den Aufgaben der Beratung für Suchtkranke und Angehörige leisten die Suchtberatungsstellen oftmals auch weitere Aufgaben. Neben der Präventionsarbeit in Schulen und Betrieben kommen noch weitere kommunale Aufgaben hinzu: Vorbereitungen auf Medizinisch-Psychologische Untersuchung (MPU), die Umsetzung von suchtspezifischen Programmen für die Unterstützung von Betroffenen, wie auch die Arbeit mit Kindern und Angehörigen aus suchtbelasteten Familien. Diese Vielfalt an Aufgaben sei gesellschaftlich sehr wichtig und zeige seine Bedeutung speziell in der Corona-Zeit auf. Die Anfragen seien unverändert hoch und der Bedarf an Beratung und Unterstützung im Zusammenhang mit Suchterkrankung bestehe weiterhin. Sebastian Weiske von der Thüringer Landesstelle für Suchtfragen sagt: „Gerade in der Corona-Zeit sind die niedrigschwelligen Suchthilfen enorm wichtig. Die Anspannung in der Bevölkerung, insbesondere bei psychisch kranken Menschen ist steigend und dies kann gerade bei suchtgefährdeten Menschen eine Suchtproblematik erzeugen.“

Nachfrage ist sehr hoch

Die Erfahrung könne Anja Teumer, Leiterin der Suchtberatungsstelle Altenburger Land, bestätigen: „Die Nachfrage von Betroffenen und Angehörigen ist sehr hoch. Gerade in der Pandemie-Situation erleben viele Menschen eine hohe psychische Belastung, die zum Beispiel bei suchtgefährdeten Menschen schnell zu Rückfällen führen kann.“ Umso wichtiger sei es, dass der Personenkreis schnell und ohne große Hürden Unterstützung erfährt.

Der bundesweite Aktionstag der Suchtberatungsstellen am 4. November, initiiert von der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS), will auf die wertvolle Arbeit der Suchtberatungsstellen hinweisen. Angesichts klammer Kassen stünden viele Suchtberatungen finanziell mit dem Rücken zur Wand. Daher werde jetzt eine stabile und verlässliche Finanzierung gebraucht, um auch künftig die erforderliche Hilfe für Menschen mit Suchtproblemen wohnortnah zu sichern.

Deshalb fordert die Landesstelle für Suchtfragen eine finanziell gesicherte niedrigschwellige ambulante Suchthilfe in Thüringen. Die Betreuungsdichte und -intensität müssen sich an Hilfebedarf und Aufgaben der Beratungsstellen in den Kommunen richten. Darüber hinaus sei es wichtig, dass Suchthilfe in direkten Austausch mit Kosten- und Entscheidungsträgern kommt.

Suchthilfe im Kreis im Fokus

Die Verantwortlichen im Altenburger Land seien sich der Bedeutung der Suchtberatung bewusst. „Die Mitarbeitenden des Landratsamtes sind sehr daran interessiert, dass Suchtberatung kontinuierlich und in ausreichendem Umfang angeboten werden kann. Die enge Zusammenarbeit der Institutionen zeigt, dass Suchthilfe im Landkreis im Fokus steht,“ weiß Anja Teumer zu berichten. Dies lasse hoffen, dass der Landkreis auch in den kommenden Jahren ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung stellt.