Altenburg. Gerade in Zeiten der Corona-Krise ist das Team der Altenburger Suchtberatungsstelle weiterhin für die Patienten da. Und das auf verschiedenen Wegen

Suchtberatungsstelle Altenburger Land weiter erreichbar

Die aktuelle Situation rund um das Thema Corona-Krise und die damit verbundenen Einschränkungen führen nicht selten zu Ängsten, Ratlosigkeit, Sorgen, Überlastung, Verzweiflung und zunehmender Einsamkeit. „Die Folgen können beispielsweise ein erhöhter Suchtdruck oder verstärkter Suchtmittelmissbrauch sein“, sagt Julia Snella. „Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.“

Die Diplom-Sozialpädagogin und Sozialarbeiterin gehört zum Team der Suchtberatungsstelle Altenburger Land. Diese sei jetzt gefordert und weiterhin am Telefon oder per Mail für Ratsuchende erreichbar. „Niemand sollte sich scheuen, bei Problemen jederzeit bei uns anzurufen“, so Snella. Außerhalb der Öffnungszeiten sei der Anrufbeantworter der Suchtberatungsstelle erreichbar, auf dem der Grund des Gespräches und eine Telefonnummer für den Rückruf hinterlassen werden können.

Fortlaufende Beratung uneingeschränkt via Telefon

Möglich sei außerdem, per E-Mail mit dem Beratungsteam Kontakt aufzunehmen. Fortlaufende Beratungen werden laut Snella nach Bedarf uneingeschränkt telefonisch fortgesetzt.

Auch die ambulante Nachsorge dürfe laut aller Kostenträger ab sofort telefonisch mit dem zuständigen Berater stattfinden. „Seit dieser Woche haben wir außerdem die Möglichkeit einer vertraulichen Online-Beratung“, fügt Snella hinzu. Gruppenangebote und Selbsthilfegruppen finden bis zum 19. April 2020 nicht statt. Die Telefonzeiten bis vorerst 19. April sind Montag und Donnerstag von 8.30 bis 14 Uhr, Dienstag von 8.30 bis 18 Uhr, Mittwoch von 8.30 bis 17 Uhr, Freitag von 8.30 bis 12 Uhr sowie nach Vereinbarung.

vertrauliche Online-Beratung www.evangelische-beratung.info/suchtberatungsstelle-altenburger-land; Telefon 03447/ 313448, E-Mail: a.teumer@horizonte-altenburg.de, k.plew@horizonte-altenburg.de, j.tetem@horizonte.altenburg.de, f.engelbrecht@horizonte-altenburg.de, j.snella@horizonte-altenburg.de