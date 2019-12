Suchterkrankungen bleiben großes Problem

Bei einem „Fachtag Sucht“ haben Experten aus der Region darüber beraten, wie der Suchtproblematik im Altenburger Land entgegengewirkt werden kann. „Drei Prozent der Menschen im Altenburger Land sind süchtig. Und das sind nur die bekannten Fälle, die Dunkelziffer liegt wohl noch höher“, sagte Anja Teumer von der Suchtberatungsstelle Altenburger Land während der Tagung am Mittwoch im Altenburger Landratsamt.

Dabei würden sich die Suchtproblematiken im Landkreis in den vergangenen Jahren verschieben. Hätten früher 70 Prozent der Klientel in der Suchtberatungsstelle mit einem übermäßigen Alkoholkonsum zu kämpfen gehabt, seien es heute nur noch 47 Prozent. Der Anteil der Menschen, die illegale Drogen nutzten, sei hingegen gestiegen, so Teumer.

Alkohol ist verbreitetste Suchtmittel, illegale Drogen holen aber auf

Langsam, aber sicher würden die Nachwirkungen der DDR-Zeit verschwinden, sagt die Suchtexpertin. „In der DDR war es schwierig, an Drogen zu kommen, Alkohol war dominant. Nach der Wende haben die Leute dann langsam damit begonnen, neue Drogen auszuprobieren“, so Teumer. Nur noch rund die Hälfte der Menschen, die in ihrer Einrichtung Hilfe suchten, habe mit Alkohol zu kämpfen. Ein Drittel der Klienten konsumiere illegale Drogen, vorrangig Crystal Meth und Cannabis.

Anja Teumer legt Werte darauf, dass nicht jeder Klient, der bei ihr und ihrem Team Hilfe suche, süchtig sei. Zum Beispiel schicke die Jugendgerichtshilfe Jugendliche zur Suchtberatung, die mit Cannabis erwischt wurden. Dennoch sei es wichtig, jeden intensiv zu beraten.

Dies sieht auch Reinhard Stecker, Leiter der Horizonte gGmbH, so. Neben der Suchtberatungsstelle führt das Unternehmen auch eine Tagesstätte und einen Beschäftigungsdienst für Suchtkranke. „Was die Beratungsangebote angeht, sind wir im Altenburger Land gut aufgestellt. Natürlich gibt es immer noch Stellschrauben zu drehen. So müssen wir die Angebote besser vernetzen und vor allem bekannter machen“, sagte Stecker. Generell sei das Thema Sucht noch immer einem „großen Stigma“ ausgesetzt.

Regelmäßige Tagesstruktur gegen die Abhängigkeit

Das kann Ina Köhnke, verantwortlich für den Beschäftigungsdienst der Horizonte gGmbH, bestätigen. 56 Menschen seien bei ihr gerade in Arbeit. „Oft sind sie mit Scham besetzt“, sagt Köhnke. Mit einem Grünanlagenservice, einem Winterdienst, einer Wäscherei, einem Montage- und Umzugsservice, einer Töpferabteilung oder einer Küche soll den Beschäftigten eine Tätigkeit verschafft werden, die ihnen bei dem Weg aus der Sucht hilft.

„Ganz wichtig ist eine regelmäßige Tagesstruktur“, sagt Ina Köhnke. Eine sinnvolle Tätigkeit, soziale Kontakte und wenig Langeweile helfe dabei, nicht wieder in die Abhängigkeit abzugleiten. Das Ziel sei, die Beschäftigten wieder fit für den ersten Arbeitsmarkt zu bekommen. Doch dies sei eine schwierige Aufgabe. Ein kontinuierlicher Leistungsdruck, hohe Präsenzzeiten und mitunter notwendige Ortswechsel würden Bedingungen bieten, die einen Rückfall in die Abhängigkeit begünstigten.

Anja Teumer geht indes davon aus, dass ihre Suchtberatungsstelle in den kommenden Monaten mehr zu tun habe werde als bislang. Dies liege nicht allein an steigenden Fallzahlen, sondern auch an einer offensiveren Arbeit der Suchtberatung. „Wir wollen nicht mehr nur bei uns beraten, sondern auch die Menschen zu Hause besuchen“, so Teumer. Und auch die Präventionsarbeit wollten die Berater verstärken. „Es muss klar sein, dass auch das klassische Feierabendbier schleichend zur Sucht führen kann“, sagt Teumer.