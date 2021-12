Susann Seifert aus Altenburg im Rennen für Thüringer des Jahres

Altenburg. Ab sofort kann für die ehrenamtlich Engagierte aus Altenburg abgestimmt werden.

Im März wurde Susann Seifert aus Altenburg von der Thüringer Ehrenamtsstiftung und dem Mitteldeutschen Rundfunk Thüringen als „Thüringer des Monats“ ausgezeichnet. Jetzt ist sie im Rennen um die „Thüringer des Jahres“, der den drei Erstplatzierten 2000, 1500 und 1000 Euro von der Thüringer Ehrenamtsstiftung zu Gunsten der Vereine, Initiativen oder Organisationen beschert, in denen sie sich ehrenamtlich engagieren.

Etwas selbst bewegen, eine Idee vorantreiben – das ist es, was für Susann Seifert und ihre vielen Mitstreiter das Leben lebenswert macht. Mit dem Stadtmensch-Projekt hat sie eine Bürgerbewegung mit vielen wunderbar verrückten und engagierten Leuten geschaffen, die sich für ein schönes, buntes, gemeinsames Leben in Altenburg engagieren, hieß es im März zur Begründung der Entscheidung.

Mitmachangebote entwickelt

Seit rund fünf Jahren zeige Seifert mit ihrem Engagement, dass Altenburg eine lebenswerte, aktive und attraktive Stadt ist. Sie sei eine Macherin auf allen Ebenen und setze sich für mehr Bürgerbeteiligung ein.

Mit ihrem Projekt Farbküche hat sie zahlreiche Mitmachangebote für Jung und Alt entwickelt und Schulprojekte auf den Weg gebracht. Als Mitbegründerin der Initiative Stadtmensch habe sie engagierte Altenburgerinnen und Altenburger an einen Tisch geholt und ein Konzept entwickelt, das mit Bundesgeldern gefördert wird und Altenburg bundesweit sichtbar gemacht habe. Susann Seifert sei Vorbild für viele und inspiriere dazu, ausgetretene Pfade zu verlassen und den Mut zu haben, neue Wege zu gehen.

Ab sofort kann auf mdr-thüringen.de oder telefonisch für die Thüringer des Jahres 2021 abgestimmt werden. Am 12. Dezember werden die Gewinner ausgezeichnet. Zur Wahl stehen die zwölf Menschen, die in diesem Jahr geehrt wurden, weil sie in ehrenamtlicher Arbeit Außergewöhnliches geleistet oder sich in besonderer Weise eingesetzt haben. Mit der Teilnahme an der Abstimmung kann man dazu beitragen, dass das ehrenamtliche Engagement der Kandidatinnen und Kandidaten weiter unterstützt wird.

Bis Sonntag abstimmen

Bis zum 12. Dezember, 10 Uhr, läuft das Voting für die Thüringer des Jahres. Auch telefonisch kann man sich beteiligen. Die Telefonnummer, mit der man seine Favoriten unterstützen kann, hängt vom Monat ab, in dem die Kandidatin oder der Kandidat „Thüringer des Monats“ waren: Von 0137 / 100 11 + 01 für Januar bis 0137 / 100 11 + 12 für Dezember sind zwölf Nummern eingerichtet.

Sieger werden vor Ort ausgezeichnet

Im Radio, im Fernsehen und online stellt der MDR alle Kandidatinnen und Kandidaten nochmals vor. Am 12. Dezember wird das Abstimmungsergebnis ab 10 Uhr im Radio sowie im Livestream auf mdr-thüringen.de verkündet.

Die Moderatoren Sina Reeder und Lutz Gerlach werden die drei Erstplatzierten jeweils vor Ort auszeichnen.

Ab sofort führt Interessenten dieser Link direkt zum Online-Voting: www.mdr.de/s/tdj. Diese können für Susann Seifert auch telefonisch abstimmen: 0137 / 100 11 03 (Ein Anruf kostet 14 Cent aus dem deutschen Festnetz und maximal 42 Cent aus Mobilfunk-Netzen).