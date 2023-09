Susanne Franz stellt ihre Werke in Altenburg aus

Altenburg. Eine Ausstellung von Susanne Franz eröffnet am 2. September, um 16 Uhr in Altenburg in der Galerie Siebeneichler

Der Titel „Im Osten zunehmend bewölkt“ vermag auf dem ersten Blick wie eine meteorologische Beschreibung wirken, doch bei genauerem Hinsehen eröffnet die Ausstellung von Susanne Franz eine metaphorische Welt der Reflexion und Interpretation.

Die Idee von Wolken, die den östlichen Horizont bedecken, vermittelt nicht nur eine atmosphärische Veränderung, sondern spiegelt auch den ständigen Fluss des Lebens und die unaufhörliche Entwicklung der menschlichen Existenz wider, heißt es in einer Ankündigung der Ausstellung. Die östliche Richtung hat seit jeher eine symbolische Bedeutung für den Beginn und die Veränderung. In vielen Kulturen wird der Osten mit dem Aufgang der Sonne und dem Neuanfang assoziiert.

In Altenburg geboren, im Osten groß geworden

Biografische Bezüge zur Künstlerin können hergestellt werden, unterliegen aber gleichzeitig dem Wandel. Ereignisse und Lebensphasen ziehen vorbei, verflüchtigen sich.

Susanne Franz kam 1980 in Altenburg zur Welt, studierte in Leipzig bildende Kunst und Geschichte. Sie arbeitete in Leipzig zunächst als Museumspädagogin und später als Galeristin, bevor sie 2017 nach Freiburg im Breisgau zog, wo sie als freischaffende Künstlerin und Kuratorin arbeitet und lebt.

Im vergangenen Jahr waren einige ihrer Werke in der Ausstellung „Warten auf den Valentinstag“ in der Dieho-Galerie in Magdeburg zu sehen und 2020/2021 wirkte sie an der Digital-Performance „Missverstehen Sie mich richtig“ mit.

Wolken als Metapher für die Unvorhersehbarkeit und Vielfältigkeit des Lebens werden von der Künstlerin in großformatigen Malereien mit reduzierter Farbpalette und mittleren, seriell gearbeiteten Formaten künstlerisch realisiert und hinterlassen subtile Spuren von Emotionen und Gedanken, die dem gegenüber in eine kontemplative Welt mitzunehmen vermögen, wird auf die Ausstellung neugierig gemacht. Die kargen Kohlezeichnungen im schnellen Strich erlauben dabei eine unmittelbare Erfahrbarkeit von Natur.

Die Fotografien komplementierten die Ausstellung, die die Besucher im Unklaren darüber lässt, ob das zu Sehende nun eine Ansammlung von Einzelbildern auf unterschiedlichen Bildträgern in unterschiedlichen Formaten ist, oder doch eher ein einziges großes Bild, das sie betreten.

Verschiedene Werke sollen gegenseitig aufeinander wirken

Susanne Franz sucht bei der Zusammenstellung der Arbeiten gezielt Nachbarschaften aus, die sich in einem größeren Zusammenhang sortieren. Es geht um Beziehungen zwischen einzelnen Arbeiten, um Ähnlichkeiten und Spannungen, Kontraste und Proportionen, um das Teilen von Intimität. Dieses Anordnen beruht auf dem Wechselspiel von Reibung und Fluss, Leere und Dichte und Gegenwärtigkeit. Subjektive Erinnerungen und Assoziationen, die mit dem Gesehenen verbunden werden.

Vernissage der Ausstellung ist am morgigen Samstag, 2. September, um 16 Uhr. Künstlergespräche sind möglich, die Künstlerin ist anwesend. Die Ausstellung ist vom 2. September bis zum 3. November in der Galerie Siebeneichler in der Jüdengasse 7 in 04600 Altenburg zu sehen.Weitere Informationen zur Künstlerin unter: www.susannefranz.de