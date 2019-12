Sven Schrade bedauert Kulturhauptstadt-Aus für Gera

Seit gestern steht es fest: Für Gera hat sich der Kulturhauptstadt-Traum ausgeträumt. Als einer von acht Bewerbern hat es die Stadt nicht in die engere Auswahl geschafft.

„Das ist sehr bedauerlich“, reagiert Schmöllns Bürgermeister Sven Schrade (SPD) auf die Absage für Gera. „Meiner Meinung nach hat die Jury damit die Chance vertan, Gera auf den zweiten Blick kennen zu lernen.“ Gera hat bei der Bewerbung auch viel Unterstützung aus dem Umland bekommen, unter anderem von Schmölln. Dabei sei eine Zusammenarbeit entstanden, die Schrade nicht mehr missen möchte. „Ich hoffe, dass wir das fortsetzen können, denn davon profitieren wir alle“, ist er überzeugt.

Der Schmöllner Rathauschef war am Dienstag in Berlin dabei, als Gera sich den Juroren vorstellte. „Ich hatte ein gutes Gefühl“, sagt Sven Schrade. Geras Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) habe seine Sache gut gemacht. „Aber die Konkurrenz war halt auch stark“, hat Schrade feststellen müssen. Gefreut hat er sich aber darüber, dass die Gruppe der Gera-Repräsentanten – Vertreter aus Politik, Kultur, Jugend, Kunst – so harmoniert habe. Gera sei, findet Sven Schrade besonders mit Blick auf die zahlreichen Bauhaus-Gebäude in der Stadt, ein „Schatz, der gehoben werden muss“.