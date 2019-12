Tage der Tränen

Gefühlsmäßig glich die Woche einer Achterbahnfahrt. Wer nah am Wasser gebaut ist, dem konnten schon mal die Tränen in die Augen schießen. Am Montag vor Freude. Grünes Licht gab es für das Kulturprojekt „Der fliegende Salon“ von Lindenau-Museum, Theater, Museum Burg Posterstein und Kreismusikschule. Grünes Licht bedeutet, dass es ordentlich Geld vom Bund gibt, bis zu 1,25 Millionen Euro winken da.

Zum Heulen ist indes das, was die Schmöllner Stadträte am Donnerstag zu hören bekamen. Die mussten ja bereits verdauen, dass es 2,2 Millionen Euro weniger Gewerbesteuereinnahmen geben wird. Nun ist klar, dass es weitere 700.000 Euro sind, die im Stadtsäckel fehlen werden. Mindestens. Auf Schmölln kommt einiges zu. Geplante Investitionen müssen geschoben oder anders umgesetzt werden. Es muss halt gespart oder wie es so hübsch umschrieben heißt, optimiert werden.

Einige Tränchen sind am Mittwoch in Gera geflossen. Aus der frech-mutigen Bewerbung von Gera als Kulturhauptstadt ist nichts geworden, die Stadt ist in der ersten Juryrunde rausgeflogen. Darüber war auch Schmöllns Bürgermeister Sven Schrade (SPD) traurig. Denn das Beste an dem ambitionierten Vorhaben war, dass das Umland mit im Boot war. Hoffentlich geht dieses zarte Pflänzchen nicht ein, sondern wird groß und stark.

Hoffnung schöpft auch Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann (CDU), obwohl nun feststeht, dass die Kreisstadt nicht Sitz der neuen Kulturstiftung wird. Immerhin hat ihm die Absage Argumente für spätere Verhandlungen mit dem Land geliefert. Denn in der Stadt ganz im Osten des Freistaats hat man öfter mal das Gefühl, ein ungeliebtes Stiefkind zu sein. Wenn dem nun wieder einmal ein Wunsch nicht erfüllt wurde, dann muss es doch beim nächsten klappen. Oder bei den nächsten. Teichareal, Schlossberg und Spielewelt sind nur drei der Großprojekte, die anstehen und für die Geld aus Erfurt nicht nur willkommen ist, sondern gebraucht werden.

Freudentränen über Fördermittel könnten übrigens nächste Woche in Hartha fließen: Vom Land gibt es Geld, damit das Brunnendorf endlich ans Trinkwassernetz angeschlossen werden kann.