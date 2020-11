Tagesmütter könnten wie Erzieher vergütet werden

Seit Jahren wird im Altenburger Land ein negativer Trend deutlich. Obwohl ein hoher Bedarf vorhanden ist, sei die Zahl der Fachkräfte für die Kindertagespflege seit 2011 um 50 Prozent zurückgegangen. Derzeit arbeiten noch sechs Personen in der Kindertagespflege. Der Landkreis will nun bessere Voraussetzungen für die Arbeit von Tagesmüttern schaffen.

Wie Jane Kasel vom Fachbereich Jugendarbeit und Kindertagesbetreuung im Altenburger Landratsamt informiert, sei durch den Jugendhilfeausschuss schon 2018 eine Bewerbungskampagne gestartet worden, um neue Kindertagespflegepersonen zu gewinnen. Zwar habe es ganze 85 Interessenten gegeben, schließlich habe jedoch nur eine neue Tagespflegestelle eröffnen können. Der Grund für die geringe Erfolgsquote seien die fehlenden finanziellen Unterstützungen, mit denen derzeit die Kindertagespflege im Landkreis zu kämpfen hat, erklärt Jane Kasel: „Die Tagespflege hatte bisher eher Zuverdienstcharakter. Wir wollen deswegen nun eine finanziell bessere Ausgangslage schaffen.“

Vergütung von Tagesmütternund Erziehern soll sich annähern

Um die Arbeit als Kindertagespflegeperson attraktiver zu machen, würden die finanziellen Unterstützungen verbessert. Je nach Qualifizierung und Jahren an Berufserfahrung erfolge eine entsprechende Vergütung. Zudem sollen künftig Kindertagespflegekräfte annähernd wie Erzieher im Kindergartenbereich vergütet werden. Weiterhin solle die Risikoabsicherung verbessert werden. Hierzu gäbe es eine Erstattung für die Beiträge zur Unfallversicherung sowie jeweils der Hälfte der Alterssicherung und Kranken- und Pflegeversicherung. Der finanzielle Zuschuss für den Landkreis steige mit der neuen Richtlinie im Haushaltsjahr 2021 um 36.714 Euro. Der Verordnung ist diesen Donnerstag im Jugendhilfeausschuss zugestimmt worden. Sie tritt am 1. Januar 2021 in Kraft.