Talent trifft Metall in Beerwalde

In Zusammenarbeit mit der IHK Ostthüringen organisierte Dietzel Hydraulik im Rahmen des Projektes Schülercollege die Metall-Elektro AG. Hierzu lud das Unternehmen aus Beerwalde Ende Februar die sechs Teilnehmer und deren Eltern zur Auftaktveranstaltung ein. Gemeinsam sollte an den darauffolgenden Wochenenden bei jedem ein elektrisch betriebener Ministapler entstehen.

Bedingt durch die Corona-Pandemie wurde der Bau nun auf den Sommer verlegt und so tüftelten in den vergangenen Wochen die Jugendlichen fleißig an ihren Ministaplern und bekamen so einen gewinnbringenden Rundumblick auf das Thema Metall.

„Wir versuchen, praxisnahe Einblicke in die Metallverarbeitung zu geben. So auch im IHK-Schülercollege, bei dem die Jugendlichen in kleiner Gruppe gemeinsam einen Ministapler bauen und wir so das Interesse für eine Ausbildung in der Metallbranche wecken wollen“, erläutert Ramona Bergner, Leiterin Personalwesen bei Dietzel Hydraulik, das Ziel dieses Angebotes.

Nach wenigen Wochen waren alle Einzelteile zu beachtlichen Ministaplern gewachsen. Diese wurden den Eltern jetzt kurz vor den großen Sommerferien in gemeinsamer Runde präsentiert.

Neben der Absolvierung des Miniführerscheins war ein weiterer Höhepunkt eine Live-Umfrage unter den Kursteilnehmern. Dabei gaben alle Teilnehmer ihr Feedback ab – über einen großen Bildschirm konnten alle live den Ergebnissen der Befragung folgen und diese anschließend diskutieren.