Talina Titz aus Meuselwitz holt sich die Bronzemedaille

Meuselwitz. Meuselwitzer behaupten sich bei Internationalem Wettbewerb.

Beim zehnten Internationalen U21-Randori behaupteten sich kürzlich drei Thüringer Landeskaderathleten des Landesleistungsstützpunktes für Karate SKD Sakura Meuselwitz in Walterhausen und zeigten, dass auch sie vorne mitmischen können.

Aufgrund der besonderen Austragungsform sowie der großen Teilnehmerzahl wurde der Wettkampf über zwei Tage in fünf verschiedenen Sportstätten ausgetragen, was für alle eine logistische Meisterleistung erforderte.

OTZ-Newsletter für das Altenburger Land Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Im System „Round-Robin“ (jeder gegen jeden) kämpften die Sportler gegen die Teilnehmer ihrer Altersklasse. Durch das ständige Wechseln der Gegner konnten die Sakuras viele wertvolle Erfahrungen sammeln und neu gelernte Taktiken aus dem Heimtraining ausprobieren.

In der Altersklasse U21 startete Talina Titz als Erste der Meuselwitzer Delegation. Titz kämpfte Runde um Runde und ließ ihre Gegnerinnen kaum Punkte erzielen. Im entscheidenden Kampf um den dritten Platz ging sie gegen ihre starke Gegnerin in Führung und behielt diese knapp bis zum Schluss. Nach Ablauf der Kampfzeit von drei Minuten konnte Titz die Bronzemedaille für sich verbuchen.

Am nächsten Tag gingen dann die Jungen an den Start. Alexander Henze konnte sich in der Altersklasse U12 durch seine schnellen Tritte zum Kopf behaupten. So gewann er seine Kämpfe mit bis zu fünf Punkten Vorsprung zu seinen Gegnern. Da in der Endwertung aber nicht nur die gewonnenen Kämpfe, sondern auch die erreichten Punkte gezählt wurden, verfehlte er einen Platz auf dem Podest nur knapp.

Am Ende erreichte Henze den fünften Platz, mit dem er bei der großen Teilnehmerzahl dennoch sehr zufrieden sein kann.

Julian Böhm konnte nicht seine volle Stärke zeigen, da ihm immer noch ein krankheitsbedingter Ausfall zu schaffen machte. Böhm gewann zwei Kämpfe bei den Jungen unter 14 Jahren und endete auf Rang sieben.

Wer das Sakura-Team gerne verstärken möchte, kann übrigens aktuell an kostenlosen Schnuppertrainings teilnehmen.

Infos hierzu gibt es auf www.sakura-web.de und unter info@sakura-web.de sowie 01795926730.