Tannenbaum bleibt um Schmölln beliebt wie eh und je

Felix Heckel verkauft seit vier Jahren Weihnachtsbäume vor seiner Textilreinigungsfirma in Schmölln. In diesem Jahr ist er fast der einzige Baum-Verkäufer der Knopfstadt.

„Dass die Kunden auf den letzten Drücker kommen, ist in den letzten Jahren immer weniger geworden“, berichtet Ralf Dabelstein von der Gärtnerei Wagner in Gößnitz. Darum sind am Montag nur noch wenige Einzelstücke übrig. Der größte Andrang sei zwischen dem ersten und dem zweiten Advent gewesen.