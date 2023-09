Tanzkomplizen verzaubern Greizer Publikum

Stimmungsvolle Reise an einen magischen Ort: Die Tanzkomplizen aus Berlin betörten mit der Inszenierung „Oz – Der Zauberer in uns“ beim Greizer Theaterherbst.

Den Zauber, den die Tanzkomplizen aus Berlin entfachen, lässt einen selbst Stunden nach dem Ende ihrer Performance nicht los. Mit „Oz – Der Zauberer in uns“ locken sie ihr Publikum in ein Reich voller Magie, Farben und Sensationen. Am Donnerstag gastierte die Gruppe mit ihrem Tanztheaterstück beim Greizer Theaterherbst und faszinierte das Publikum in der Studiobühne der Vogtlandhalle.

Die Geschichte des kleinen Mädchens Dorothy, das in eine fremde Welt katapultiert wird, ist bekannt. Das Kinderbuch von Lyman Frank Baum, vor allem aber das 1939 erschienene Filmmusical mit Judy Garland in der Hauptrolle ziehen nach wie vor kleine und große Leute in ihren Bann.

Auch das war ein Grund für die Choreographin Joy Alpuerto Ritter, aus den Vorlagen ein die Geschichte neu interpretierendes Tanztheater zu formen. Doch nicht nur, dass sie die Geschichte auf ein Minimum reduziert, sie schuf zudem eine vom Vorbild losgelöste eigene Welt, die zum Spielraum der zwei Tänzerinnen und zwei Tänzer wird. Dorothy (Alba De Miguel Fuertes) begegnet darin dem Blechmann (Liam Wustrack), der Vogelscheuche (Joshua Nsubuga) sowie dem Löwen (Joy Alpuerto Ritter), der endlich mutig sein will. Gemeinsam gehen sie auf Reisen. Sie stemmen sich gegen Stürme, überwinden ihre Ängste und erleben sich und ihre Gefühle.

Mitreißende Leistung

Grandios dabei ist, wie verschiedene Tanzstile wie Modern Dance, Hip-Hop, Breaking und zeitgenössischer Tanz ineinanderfließen, miteinander kooperieren und darüber hinaus die Charaktere der Figuren verkörpern. Dazu kommen die enorme Ausdruckskraft, die Ästhetik und die brillante Körperlichkeit der Mitwirkenden.

Die so erzeugte Spannung wird von einer Erzählstimme aus dem Off, visuellen Effekten sowie Musik gesteigert. Mit Bildgewalt, Dynamik und verschmitztem Humor fordert die Inszenierung die Gäste zu dem Mut auf, den Zauberer, der in jedem steckt, zu erwecken.

Vollkommen zu Recht ist „Oz – Der Zauberer in uns“ für den Ikarus-Preis 2023 der Berliner Kinder- und Jugendtheater nominiert – und wäre zweifelsfrei ein würdiger Preisträger, was auch die minutenlangen Ovationen des Greizer Publikums belegen. Übrigens, ebenfalls von der Jury zu Recht lobend erwähnt sind das Bühnenbild und die Visuals, für die Lucian Patermann verantwortlich zeichnet, der vor einiger Zeit die Medienwerkstätten des Greizer Theaterherbstes leitete.