Tanzraum Altenburg ist wieder aktiv

Der Tanzbetrieb im Tanzraum Altenburg ist am vergangenen Montag, 31. August, wieder gestartet, heißt es in einer Mitteilung. Dabei gelte ein entsprechendes Hygienekonzept.

Weiterhin würden am Sonntag, 13. September, zur Kreativmesse neue Mitarbeiter vorgestellt, die das Tanzangebot vom Tanzraum bereichern werden. Tanzangebote die neu dazu kommen, seien HipHop, Videoclipdancing, Jazzdance, Ladystyling, Ballett für Erwachsene, Salsa und TanzMix 50+. Interessierte könnten sich bei Anja Losse unter der Telefonnummer 0176/78036777 oder per E-Mail an info@tanzraum-altenburg.de melden, heißt es.

Am heutigen Samstag, 5. September, und eine Woche später am 12. September sei der Tanzraum zudem bei „Altenburg am Meer“ mit Salsa-Workshops am Start, jeweils von 17.30 bis 18.30 Uhr mit Maike Steuer und Anja Losse.