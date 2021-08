Die Gießerei-Beschäftigten in Meuselwitz bekommen mehr Lohn.

Tarifabschluss in Meuselwitzer Eisengießerei

Meuselwitz. Die IG Metall spricht von einem „starken Signal für das Altenburger Land“.

Die Industriegewerkschaft (IG) Metall und die Geschäftsleitung der Meuselwitz Guss Eisengießerei GmbH haben sich jüngst auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt.

„Nach drei Jahren Krise und Verzicht gibt es ab sofort spürbar mehr in der Lohntüte. Dank massenhafter Beteiligung bei Gewerkschaftsaktionen im Betrieb und der starken Organisation der Kolleginnen und Kollegen musste die Geschäftsführung dem Druck der IG Metall nachgeben. Der Abschluss setzt ein starkes Signal für das Altenburger Land“, wird Gewerkschaftssekretär Tom Knedlhanz von der IG Metall in Gera in einer Mitteilung zitiert.

Zusatzschicht vereinbart

Effektiv machten die Tariferhöhungen 2,5 Prozent für sechs Monate aus. Zu diesen Konditionen seien die Beschäftigten auch bereit, pro Kopf und Monat eine Zusatzschicht zu leisten – mit Zuschlägen, einem zusätzlichen Zeitausgleich und einer Antrittsprämie. Der neue Tarifvertrag habe eine Laufzeit von sechs Monaten und endet im Dezember diesen Jahres.

Die Meuselwitz Guss Eisengießerei wurde 1969 gegründet und gehört zur DIHAG-Gruppe.