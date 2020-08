Tastenzauber auf sechs Instrumenten bieten

Unter dem Titel „Tastenzauber“ lädt das Residenzschloss Altenburg zum Konzert am Sonnabend, 22. August, 17 Uhr, in den Bachsaal ein.

Insgesamt sechs Tasteninstrumente werden aufgeboten, um ein außergewöhnliches, zauberhaftes musikalisches Programm zu entfalten. Alles, was Tasten hat, kann man in diesem Konzert erleben: den Steinway- Flügel des Bachsaals, vier zusätzliche E-Pianos und dazu das Eule-Orgelpositiv. Die jungen Pianistinnen Anna Heitsch, Helena Lahr und Jasmin Lehnert agieren zusammen mit ihrer Lehrerin Irmtraut Friedrich an den Klavieren, unterstützt von Schlossorganist Felix Friedrich am Orgelpositiv. Heitsch, Lahr und Lehnert absolvierten soeben mit Bravour ihren Oberstufenabschluss an der Musikschule des Landkreises.

Höhepunkt des Konzertes dürfte das Zusammenspiel aller Mitwirkenden sein, wobei auf dem Programm Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy, Edward Grieg, Sergej Rachmaninoff, Nino Rota, Henry Mancini stehen. Das Konzert ist auf 40 Besucher begrenzt. Eintrittskarten sind im Vorverkauf an der Museumskasse des Residenzschlosses (10 bis 17 Uhr) und online unter www.altenburg-travel zu erwerben. Für Restkarten öffnet die Konzertkasse 16 Uhr im Bachsaal. Der Konzertbesuch ist nur mit Angabe der Kontaktdaten möglich.