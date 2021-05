Tatami-Hallenbad in Schmölln kann komplett saniert werden

Schmölln. Schmölln bekommt dafür 846.000 Euro Förderung vom Bund

Endlich wieder eine gute Nachricht für das Sport- und Freizeitbad in Schmölln: Das Tatami kann saniert werden. Am Mittwoch tagte in Berlin der Haushaltsausschuss des Bundestages und entschied auch über verschiedene Anträge, die im Rahmen des Förderprogrammes „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ eingereicht worden waren. Auch aus Schmölln für das Tatami.

Jetzt steht fest: die Stadtwerke als Betreiber der Freizeiteinrichtung bekommen 846.000 Euro Förderung für die Tatami-Sanierung. „Das ist eine riesige Überraschung“, kommentiert Geschäftsführer Severin Kühnast den Zuschlag. Denn eingereicht hatten er und Schmöllns Bürgermeister Sven Schrade (SPD) das Zukunftskonzept für das städtische Bad bereits im vergangenen Jahr. In der ersten Runde wurde es aber nicht berücksichtigt. „Deshalb hatte ich jetzt keine große Erwartungshaltung mehr und uns kaum Chancen ausgemalt.“

Nun kann in der Ronneburger Straße richtig geklotzt und nicht nur gekleckert werden. „Schmölln bekommt praktisch eine Komplettsanierung des Hallenbades ohne Saunabereich und Umkleide“, fasst es Kühnast zusammen.

Für den Eigenanteil von knapp einer Million Euro nehmen Stadtwerke Kredit auf

Die Fliesen in den Becken – schon längst schadhaft und immer wieder reparaturbedürftig – können komplett ausgetauscht werden. Allein das wird auf 500.000 Euro veranschlagt. Der Innenbereich inklusive Beleuchtung und Kassensystem können modernisiert und neu gestaltet werden. Was für Kühnast noch wichtiger ist: auch unterirdisch wird viel passieren. Denn die gesamte Badtechnik, für die es zum Teil schon keine Ersatzteile mehr gibt, kann modernisiert und erneuert werden. Dafür veranschlagt der Stadtwerkechef rund 300.000 Euro.

Für Kühnast ist all das keine Luxussanierung, sondern erforderlich im 15. Betriebsjahr des viel genutzten Hallenbades. Ohne die Fördergelder würden sich die Stadtwerke noch zwei, drei Jahre gedulden müssen, mit der Modernisierung. Und ob sie sich diese dann leisten könne angesichts aktueller Einnahmeverluste und aufgebrauchter Rücklagen durch den Corona-Lockdown, stünde in den Sternen.

Geld ausgeben muss der kommunale Tochterbetrieb aber auch mit dieser Förderung. Die geplante Rundumerneuerung wird laut Kühnast insgesamt um die 1,8 Millionen Euro kosten. Für den Eigenanteil von knapp einer Million Euro wollen die Stadtwerke einen Kredit aufnehmen. Was die Zeitschiene für das Vorhaben angeht, so werde man diese jetzt mit Fördermittelgeber und Badplanern konkretisieren. Die Förderung selbst läuft bis 2025.