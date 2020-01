Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tausende Liter Kraftstoff gestohlen - Feuerwehreinsatz - Einbrecher

Feuerwehreinsatz in Rositz

Wegen eines brennenden Gebäudes rückten Donnerstagmittag gegen 12.55 Uhr Feuerwehr und Polizei in die Karl-Marx-Straße / Schulstraße in Rositz aus. Aus noch ungeklärter Ursache kam es zu einer starken Rauchentwicklung in einem unbewohnten Haus in der Karl-Marx-Straße. Die Feuerwehr konnte den Rauch unter Kontrolle bringen. Zum Ausbruch eines Brandes kam es glücklicherweise nicht.

Während des Einsatzes wurde die B180 in dem Bereich komplett gesperrt. Die Kriminalpolizei Altenburg ermittelt und nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 03447 / 4710 (PI Altenburger Land) bzw. 0365 / 8234-1465 (KPI Gera) entgegen.

Tausende Liter Kraftstoff gestohlen

In Göhren wurden aus insgesamt vier Fahrzeugen einer Firma im Zeitraum vom 20. Dezember bis zum 2. Januar insgesamt ca. 3500 Liter Diesel Kraftstoff entwendet. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugbewegungen im Tatzeitraum im Göderner Weg in Göhren geben kann, wird von der Polizei gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Altenburger Land (Tel.: 03447 4710) in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Imbiss

Unbekannte Täter drangen in der Zeit vom 1. zum 2. Januar gewaltsam in einen Imbisses in der Schmöllnschen Vorstadt ein. Anschließend machten sich die Täter an dort aufgestellten Spielautomaten zu schaffen und flüchteten mit einer bislang unbekannten Bargeldsumme. Die Kriminalpolizei Altenburg hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen und nimmt Zeugenhinwiese unter der Tel. 03447 / 4710 (PI Altenburger Land) bzw. 0365 / 8234-1465 (KPI Gera) entgegen.