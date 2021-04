Der Marktplatz in Schmölln.

Testmobil macht Station in Schmölln

Schmölln. Bürger können sich zweimal wöchentlich auf dem Markt testen lassen.

Ab kommenden Dienstag, 4. Mai, wird es in Schmölln eine weitere Möglichkeit geben, sich per Schnelltest auf Corona testen zu lassen. Das teilt die Stadtverwaltung Schmölln am Mittwoch mit.

Das Deutsche Rote Kreuz werde jeden Dienstag und Donnerstag in der Zeit von 8 bis 12 Uhr auf dem Schmöllner Markt mit einem Testmobil Station machen.

Mit dem Testangebot der Johanniter-Unfall-Hilfe besteht damit an jedem Wochentag die Möglichkeit, sich in Schmölln auf Corona schnelltesten zu lassen.