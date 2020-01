Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Theater bietet mörderischen Spaß

Das Theater in Gera wird zum Schauplatz eines kulturellen und gesellschaftlichen Großereignisses und gleichzeitig auch zum Tatort eines mysteriösen Kriminalfalls.

Am Samstag, 22. Februar, findet hier der Theaterball unter dem Titel „Kriminal-Tango“ statt und verspricht Glamour, Spannung und beste Unterhaltung. Zum Einlass öffnen die Türen um 18.30 Uhr. Das Galaprogramm beginnt 19.30 Uhr im Theatersaal und wird präsentiert von Künstlern aller fünf Sparten: Philharmonisches Orchester Altenburg Gera, Opernchor des Theaters Altenburg Gera, Eleven des Thüringer Staatsballetts, Kinder- und Jugendballett, Kinder- und Jugendchor, Johannes Beck, Juliane Bookhagen, Álfheiður Erla Guðmundsdóttir, Olav Kröger, Kay Kuntze, Claudia Müller, Alejandro Lárraga Schleske, Sebastian Schlicht, Sabine Schramm, Manuel Struffolino, Kai Wefer, Eva-Maria Wurlitzer, Miriam Zubieta und anderen. Die musikalische Leitung hat Kapellmeister Thomas Wicklein und für die Inszenierung zeichnet Anna Lisa Canton verantwortlich.

Getreu dem Titel „Kriminal-Tango“ erwartet die Besucher ein mörderisches Programm mit prominenten Gästen von Carmen bis James Bond und Miss Marple. Sie werden Augen- und Ohrenzeugen wenn auf der Bühne skrupellose Mörder ihr Unwesen treiben, leidende Opfer ihren Tod besingen und spitzfindige Ermittler die Fälle aufdecken. Mehr darf aus ermittlungstaktischen Gründen jedoch nicht verraten werden. Im Konzertsaal erklingt Tanzmusik mit dem Philharmonischen Orchester und zu späterer Stunde mit den Muggefugg Symphonikern. Wer eine Pause vom Tanzsport braucht, kann weitere künstlerische Darbietungen und Überraschungen erleben. Wenn dann die letzten Töne des Balls verklingen, legt DJ Ralph Walter noch zur After-Show-Party im Szenario auf.

Wer vor dem Theaterball noch Tango lernen möchte, kann beim Workshop am Sonntag, 2. Februar, um 17 Uhr im Ballettsaal des Geraer Theaters (Eintritt frei) Grundschritte und leidenschaftliche Figuren erlernen. Den Workshop leitet in gewohnt temperament- und humorvoller Art der Tanzlehrer Ingo Ronneberger.

Für alle, die selbst nicht tanzen oder am Theaterball nicht in vollem Umfang teilnehmen wollen, gibt es eine Neuerung: Das Hauptprogramm „Kriminal-Tango“ wird als eigenständige Revue noch in vier weiteren Vorstellungen präsentiert. Am Sonntag, 23. Februar, um 18 Uhr, im Theater Gera sowie am Samstag, 29. Februar, 19.30 Uhr, im Theaterzelt Altenburg, am Sonntag, 1. März um 14.30 Uhr und letztmalig am Donnerstag, 19. März um 14.30 Uhr ebendort.

Infos und Karten in den Theaterkassen, telefonisch unter 0365 8279105 oder 03447/58 51 60, online unter www.theater-altenburg-gera.de sowie an allen Eventim-Vorverkaufsstellen.