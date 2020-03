Theateraufführung der Grundschule Schmölln entfällt

Eine ganze Woche vom 9. bis zum 13. März 2020 widmen sich die Grundschüler aus Schmölln der Erarbeitung eines Theaterstückes. Es heißt "Die Knopfpiraten". Das Stück entsteht in Zusammenarbeit mit dem Jugendtheater Zwickau. Geprobt wird täglich, wofür die Grundschule die Ostthüringenhalle in Schmölln nutzen kann. Eigentlich sollten die 80 Kinder ihre Theaterarbeit am Freitag, 13. März 2020, mit einer Aufführung vor Eltern, Geschwistern und Großeltern in der Ostthüringenhalle präsentieren. Doch diese Veranstaltung muss auf Grund der Corona-Epidemie entfallen. Auch der Termin am Dienstag, 17. März 2020, ist gestrichen. „Uns ist die Entscheidung nicht leicht gefallen“, so Grundschulleiterin Jana Goßmann. Doch nach Rücksprache mit dem zuständigen Fachdienst für Gesundheit des Landratsamtes Altenburger Land gebe es momentan keine Alternative zu diesem Schritt. Damit die Kinder nicht ganz umsonst gearbeitet haben, soll die Aufführung vor Publikum jedoch nachgeholt werden. Die Grundschule plant, das Jugendtheater Zwickau zu einem späteren Zeitpunkt nochmals für einen Tag zu verpflichten und dann die Präsentation nachzuholen.