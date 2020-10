Die Sanierung des Landestheaters kostet nach aktuellem Stand rund 15 Prozent mehr als geplant. Konkret belaufen sich die Mehrkosten auf 1,7 Millionen Euro. Damit werden nun insgesamt rund 13 Millionen Euro investiert.

Zum einen liege das an den gestiegenen Baupreisen, die wiederum vor allem auf höhere Kosten bei der Materialbeschaffung zurückzuführen seien. Zudem wurde im Zuge der Bauarbeiten festgestellt, dass beispielsweise die Fundamente des Orchestergrabens nicht so ausgesehen haben wie angenommen. Deshalb musste mehr in Sicherungsmaßnahmen investiert werden. Voruntersuchungen seien während der Planung nicht möglich gewesen. Des Weiteren wurden Mängel am Dachtragwerk über der Bühne festgestellt, was vor Beginn der Sanierung nicht bekannt gewesen sei. Hier fallen Mehrkosten in Höhe von 345.000 Euro an.

Auch in die Gestaltung der Freianlagen muss mehr Geld als geplant – 243.000 Euro – gesteckt werden. Denn aufgrund von Vorschriften bei städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen muss die Fläche mit Natursteinpflaster versehen werden.

Kreistag stimmt Zusatz-Ausgabe zu

Derzeit geht man nicht davon aus, dass die Mehrkosten kompensiert werden können. Mit der Thüringer Staatskanzlei seien bereits Gespräche zur Förderung der Zusatzkosten geführt worden, die Förderfähigkeit sei nicht ausgeschlossen worden, heißt es.

Da der Kreis aber die Arbeiten an den Gebäuden des Landestheaters fortsetzen will, musste gehandelt werden. Dafür brauche es eine Million Euro, mit denen zugleich der Eigenanteil im Fall einer Förderung abgesichert werden soll.

In seiner jüngsten Sitzung hat der Kreistag der überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von einer Million Euro zugestimmt.