Altenburg/Gera. Eine Zusatzvorstellung des Musicals „Cabaret“ ist am 14. März in Altenburg vorgesehen.

Theaterzelt wird noch einmal zum Kit Kat Klub

Aufgrund der großen Nachfrage und des positiven Zuspruchs vom Publikum, bietet das Theater Altenburg Gera einige Zusatzvorstellungen an.

Damit einher geht auch eine Programmänderung: Das packende Schauspiel „Furor“ von Lutz Hübner und Sarah Nemitz wird an zwei zusätzlichen Terminen in der Bühne am Park Gera zu sehen sein: Samstag, 8. Februar, um 19.30 Uhr und Samstag, 18. April, um 19.30 Uhr. Am 8. Februar entfällt dafür die ursprünglich angekündigte Vorstellung „Als der Herzog über den Herzog herzog“.

Akteure aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten

In „Furor“ stoßen Akteure aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten immer wieder auf gegenseitiges Misstrauen, Unverständnis und Vorurteile. Hier wird sehr intensiv spürbar, wie demokratische Werte auf dem Spiel stehen.

Das Erfolgsmusical „Monty Python‘s Spamalot“ von John Du Prez und Eric Idle wird nach einer Reihe ausverkaufter Vorstellungen nochmals am Samstag, 21. März, um 19.30 Uhr im großen Haus des Geraer Theaters gespielt. Das Stück basiert auf dem kultigen Monty-Python-Film „Die Ritter der Kokosnuss“ und nimmt Politik, Religion und Legende gnadenlos absurd auf die Schippe.

„Cabaret“ letztmalig am 14. März zu sehen

Das Musiktheater „Geliebtes Klärchen“ ist ein weiteres Mal am Sonntag, 16. Februar, um 14.30 Uhr im großen Haus des Theaters in Gera zu sehen. Die Collage aus Texten und Musik von Clara und Robert Schumann sowie Friedrich Wieck zeigt die schicksalhafte Geschichte des berühmten deutschen Musikerpaares Schumann.

Das Musical „Cabaret“ wird zusätzlich und letztmalig am Samstag, 14. März, um 19.30 Uhr im Theaterzelt Altenburg aufgeführt. Das Stück spiegelt eine lebensfrohe, expressive Zeit im Berlin der 30-er Jahre rund um den Kit Kat Klub und deren jähes Ende.

Infos und Karten in den Theaterkassen, telefonisch unter 0365/8 27 91 05 beziehungsweise 03447/58 51 60, online unter www.theater-altenburg-gera.de sowie an allen Eventim-Vorverkaufsstellen.